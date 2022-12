Früherer zweiter Bürgermeister von Röllbach Berthold Speth geehrt

Landrat übergibt Verdienstmedaille

Röllbach 20.12.2022 - 14:37 Uhr 4 Min.

Der früherer Röllbacher Gemeinderat und zweite Bürgermeister Berthold Speth (Mitte) erhielt für sein langjähriges Engagement im Rahmen der Gemeinderatssitzung am Montag die Medaille für besondere Verdienste um die kommunale Selbstverwaltung in Bronze. Landrat Jens Marco Scherf (rechts im Bild) übergab die Auszeichnung im Namen des des Bayerischen Staatsministers des Innern, für Sport und Integration, Joachim Herrmann. Auch Bürgermeister Michael Schwing (links im Bild) gratulierte.

Sowohl Scherf als auch Bürgermeister Michael Schwing hielten jeweils eine Laudatio, in der sie das Engagement und die Leistungen Speths würdigten. Der neue Verdienstmedaillen-Träger war von Januar 1992 bis im Frühjahr 2020 28 Jahre lang Teil des Gremiums, davon zwölf Jahre - von 2008 bis 2020 - als zweiter Bürgermeister. Berthold Speth habe, so Scherf in seiner Ansprache, durch die in seiner Amtszeit vorgenommenen Weichenstellungen die Gemeinde Röllbach entscheidend geprägt und eine Reihe von Maßnahmen initiiert und auf den Weg gebracht, die für eine zukunftsorientierte Entwicklung stünden.

Als Polizeibeamter sei Speth stets erster Ansprechpartner bei allen Fragestellungen zum Thema Verkehr und Verkehrssicherheit gewesen, beispielsweise bei der Erstellung und Umsetzung des Parkraumkonzeptes. Auf Speths Initiative hin seien in Röllbach Schülerlotsen eingesetzt worden und darüber hinaus habe der frühere Gemeinderat und zweite Bürgermeister die Schulwegbegleitung ins Leben gerufen. Nicht nur den jungen Menschen habe sein Engagement gegolten, auch für die Senioren im Ort habe er sich tatkräftig eingesetzt: So habe er die gemeindlichen Seniorennachmittage organisiert oder zu Ostern und Weihnachten liebevolle Geschenke für die älteren Mitbürger gebastelt.

Ebenfalls habe Speth auch soziale Projekte unterstützt, wie etwa die örtliche Benefizaktion "Aktion Tanja", welche sich für kranke Menschen und Menschen mit Behinderung einsetze. Eine ganz besondere Eigenschaft des früheren Gremiumsmitgliedes habe der Gemeinde in vielen schwierigen und verfahrenen Situation weiter geholfen. Durch seine ruhige, besonnene und vermittelnde Art sei es ihm gelungen, Konflikte und Streitigkeiten aufzulösen und in solchen Fällen eine für alle Beteiligten tragfähige Lösung zu finden.

Schwing ging dann wiederum in seiner Rede nochmals genauer auf die kommunalpolitische Laufbahn Speths ein: Die Feierstunde im Rahmen der Sitzung habe am 18. März 1990 ihren Ursprung: An diesem Sonntag sei in Röllbach ein neuer Gemeinderat - seinerzeit noch über drei Listen, noch nicht wie heutzutage und seit 2014 eine Liste - gewählt worden: Als erster Nachrücker auf der Liste der CSU habe Speth damals mit 412 Stimmen den Einzug in den Gemeinderat knapp verpasst. Gerald Ruhig schied im Dezember 1991 aus dem Gremium aus, Speth wurde im Januar 1992 vereidigt. Bei jeder anschließenden Kommunalwahl wurde er wiedergewählt, zuletzt 2014, 2020 trat er nicht mehr an.

In Speths 28 Jahren im Gremium habe es, so Schwing, nur zwei Bürgermeister gegeben: Hermann Schwing und Rudi Schreck. An großen Projekten sei Speth beispielsweise am Neubaugebiet am Bangert, der Dorferneuerung mit ihrer neuen Ortsmitte und der Neugestaltung des Weges zwischen Pfarrheim und dem Gebäude der Kindertagesstätte beteiligt gewesen. Er sei ein "echter Volksvertreter" gewesen, lobte Schwing, und konstatierte, dass Speths Engagement auch über das Ende seiner kommunalpolitischen Laufbahn hinaus bis heute das Leben in Röllbach bereichere. Auch Speths langjähriger Weggefährte, der frühere Bürgermeister Rudi Schreck, wohnte der Ehrung bei.

Hundetoilette, Baumpflege, Haltepfeile Röllbach. Nach der Bürgerversammlung der Gemeinde Röllbach im November hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am Montag die in der Bürgerversammlung vorgebrachten Anliegen und Anregungen gemäß der vorgeschriebenen Drei-Montags-Frist behandelt und dazu einstimmig entsprechende Beschlüsse gefasst. Eines der Anliegen war die Frage, ob am Röllbachsbrunnen die Aufstellung einer Hundetoilette möglich sei. Bürgermeister Michael Schwing sagte, wenn von Seiten des gemeindlichen Bauhofes nichts dagegen sprechen würde, dann könne in diesem Bereich eine solche Einrichtung erfolgen. Weiteres Thema der Versammlung im November war die Frage nach der Pflege neuer Streuobstbäume und des bisherigen Bestandes, auch privat. In Bezug darauf soll nun geprüft werden, inwiefern für die gewünschte Pflege der Bäume eine Förderung möglich sei, so der Bürgermeister. Auch wurde vor rund vier Wochen gefragt, ob die Überwachung des ruhenden Verkehrs in der Gemeinde durch die Kommunale Verkehrsüberwachung (KVÜ) im Landkreis Miltenberg weiterhin sinnvoll sei und ob weitere Maßnahmen erforderlich seien. Hierzu merkte der Bürgermeister an, dass seiner Meinung nach die Gemeinde die Dienste der Kommunale Verkehrsüberwachung auch weiterhin nutzen sollte. Die Kosten für die Gemeinde sowie die Einnahmen aus der Überwachung hielten sich in etwa die Waage, letztendlich müssten aber seitens der Gemeinde Röllbach rund 1200 bis 1500 Euro pro Jahr in die KVÜ-Einsätze investiert werden. Die Sicherheit im Ort sei dies aber wert, so der Bürgermeister. Er verwies in diesem Zusammenhang noch darauf, dass es von Seiten der KVÜ noch eine Jahresabrechnung/-Übersicht vorgelegt werde. Schließlich wurde in der Bürgerversammlung auch angefragt, ob an der Kreuzung der Straßen Finkenweg/Meisenring Haltefpeile angebracht werden könnten. Es würde nichts gegen diese Maßnahme sprechen, meinte Schwing dazu. Die geforderten Haltepfeile könnten markiert werden. mab

Gemeinderat Röllbach in Kürze Röllbach. Der Gemeinderat Röllbach hat sich in seiner Sitzung am Montag noch mit folgenden Themen beschäftigt: Jahresrechnungen 2017 bis 2020: Wie Bürgermeister Michael Schwing informierte, seien von August bis November 2022 die Jahresrechnungen der Haushaltsjahre 2017 bis 2020 durch die Staatliche Rechnungsprüfungsstelle im Miltenberger Landratsamt in Augenschein genommen worden. Insgesamt werde der Gemeinde eine geordnete Haushaltslage bescheinigt. Der Haushaltsausgleich sei erreicht worden, die Gemeinde sei schuldenfrei. Die Rücklage habe zum Ende des Prüfungszeitraumes rund 1.844.538 Euro betragen. Die finanzielle Bewegungsfreiheit Röllbachs habe 2020 im geordneten Bereich gelegen. Im Rahmen der Prüfung sei, so Schwing, auf diverse Punkte verwiesen worden, unter anderem der Vermerk, dass die Aufstellung der Jahresrechnung, die örtliche Rechnungsprüfung und die Feststellungs- und Entlastungsbeschlüsse künftig fristgerecht erfolgen sollten. Einstimmig nahm der Gemeinderat den Inhalt des Berichts der überörtlichen Rechnungsprüfung der Jahresrechnungen 2017 bis 2020 mit den zugehörigen Textziffern/Vermerken "wohlwollend" - so der Wortlaut in der Beschlussvorlage - zur Kenntnis.Regionalbudget: Per Förderbescheid gab es Grünes Licht für ein neues, größeres Spielgerät für den Spielplatz gegenüber der Turnhalle über das Regionalbudget der kommunalen Allianz Spessartkraft. Neujahrsempfang: Schwing gab bekannt, dass zum Neujahrsempfang 2023 der Gemeinde Röllbach die Einladung über das örtliche Amtsblatt erfolgen würde. Der Empfang soll am Sonntag, 15. Januar 2023, in der Turnhalle stattfinden. Rathausausbau: Anhand einer kleinen Fotostrecke informierte der Bürgermeister, dass der Ausbau der Räumlichkeiten im ersten Stock des Rathauses voranschreiten würden. mab