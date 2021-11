Bericht+Kommentar: Taxifahrerin angefeindet wegen Miltenbergs Kreisbrandrat

Kommentar: Eine Entschuldigung sieht anders aus

Der Miltenberger Kreisbrandrat Meinrad Lebold verursacht eine Falschmeldung und tut dann so, als wäre nichts gewesen. In den sozialen Medien schiebt er die Bedrohung eines Feuerwehrmannes unter anderem einer Taxifahrerin in die Schuhe. Nur die hat damit herzlich wenig zu tun. Der Schuldige ist ihr besoffener Fahrgast. Was vielleicht ausschaut wie eine Kleinigkeit, ist leider keine, weil: Ereignisse mit hoher Emotionalität wie dieses verbreiten sich in Facebook&Co. rasend schnell wie ein Schneeballsystem. Enthalten sie Falschmeldungen, sind diese kaum mehr einzufangen und bleiben etwa an zu Unrecht Beschuldigten kleben.

Um zumindest den Versuch zu unternehmen, das zu verhindern, hätte Lebold nicht viel Mühe und Zeit investieren müssen. Dort, wo sich seine Falschmeldung verbreitet, hätte er sie aufklären und bei der betroffenen Taxifahrerin um Entschuldigung bitten können. Das allerdings tat er nicht - warum auch immer. Auch sucht Lebold nach seinem Fehler nicht den Kontakt zu der Taxifahrerin. Statt dessen bemüht sie sich um ein Gespräch. Seine anschließende Entschuldigung bei ihr per Mail spickt er mit Vorwürfen und dem Hinweis, in dem Post und dem Bericht sei ja schließlich nicht von einer Taxifahrerin, sondern - übrigens auch in der korrigierten Fassung - von einem Taxifahrer die Rede gewesen. Alles also halb so wild, will der Kreisbrandrat damit wohl suggerieren.

Das aber, halb so wild, ist es nicht. Vielleicht sollte jemand Lebold mal erklären, wie soziale Medien funktionieren und welche Gefahren in ihnen lauern. Er weiß das offenkundig nicht. Lebold hat seinen Fehler an einer Stelle aus der Welt geschafft, an der es kaum jemand mitbekommt. An dem Taxifahrer, die eine Taxifahrerin ist, bleibt was kleben - nicht nur an ihr, sondern an ihrer Brache, die eh schon nicht den allerbesten Ruf genießt.

Torsten Maier