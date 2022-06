Schulz-Stiftung verteilt über 21.000 Euro Frühjahrsförderung

Sponsoring: Förderbescheide in Amorbach übergeben - Empfänger sind Vereine und Institutionen im bayerischen und badischen Odenwald

Amorbach 09.06.2022 - 16:51 Uhr < 1 Min.

Übergabe der Förderbescheide: Lisa, Fenna und Yael Fritz, Frieda und Simon Schuster, Heike Roßbach, Matthias Bauer und Mariel Gerhardt-Schuster (von links). Foto: JSSS

Vorstandsmitglied Matthias Bauer und Projektbetreuerin Heike Roßbach überreichten am Freitag vor Pfingsten in der Villa Schulz in Amorbach die Förderbescheide auf bayerischem Stiftungsgebiet, heißt es in einer Pressemitteilung.

Einen Förderbescheid in Höhe von 6020 Euro bekam der Verein Waldläufer Odenwald. Simon Schuster, Lisa Fritz und Mariel Gerhardt-Schuster nahmen den Scheck für das Amorbacher Waldkindergartenprojekt »Waldhüpfer« entgegen. Weitere Geldbeträge gingen an die Freiwillige Feuerwehr Amorbach für deren Jugendausbildung sowie jenseits der Landesgrenze an die Gemeinde Mudau, den Heimat- und Verkehrsverein Mudau, den FC Donebach und den TSV Buchen.

Bisher 1,8 Millionen Euro

Seit 2010 wurden knapp 400 Anträge mit einer Gesamtfördersumme von etwa 1,8 Millionen Euro bewilligt, teilt die Stiftung weiter mit. 2021 seien gemeinnützige Vereine und Einrichtungen mit 62.700 Euro gefördert worden. Der Region um Amorbach und Mudau sind demnach seither über 3,4 Millionen Euro aus eigenen Mitteln zugutegekommen - dazu zählen neben der Antragsförderung auch das MINT-Bildungsprogramm »expirius« und der MINT-Erlebnisweg »Smart Pfad«.

In diesem Jahr werde das operative Geschäft der JSSS erweitert: im ehemaligen Kutscherhaus auf dem Amorbacher Stiftungsanwesen soll das »MINT-Zentrum Odenwald« entstehen. Nach den Herbstferien soll dort außerschulisch die wissenschaftliche und technische Neugier von Jugendlichen gefördert und damit dem Fachkräftemangel im ländlichen Raum entgegengewirkt werden. Unter dem Titel »Klima. Kunst. Kultur.« möchte die Stiftung mit unterschiedlichen Veranstaltungsformaten den Klimawandel sinnlich erfahrbar machen, Perspektiven des Umwelt-, Natur- und Klimaschutzes eröffnen und für Werte sensibilisieren.

