Käse-Produktionskette (3): Bürgstädter Käse Münch liefert bis nach Heidelberg

Münch Frischdienst kümmert sich

Bürgstadt 02.11.2022 - 08:00 Uhr 1 Min.

»Wir disponieren schon etliche Tage im Voraus, so dass bei Hüttenthal nur die aktuell benötigte Menge produziert wird«, erläutert Petra Münch. Sie ist zusammen mit ihrem Mann Claus Geschäftsführerin des Unternehmens, das in der Region als »Käse Münch« bekannt ist.

Der Frischdienst transportiert die beiden Käsesorten dann mit eigenen Kühlfahrzeugen, von denen sie acht Stück besitzen, zu den Abnehmern. Dabei sind der Käse- und Landfrauentaler zwei Produkte unter vielen, die in den Lastern liegen.

Die Miltenberger Käsesorten landen aber nicht nur im Kreis Miltenberg auf den Tellern. Das zeigt ein Blick in die Lieferliste, die uns Käse Münch zukommen ließ. Neben Märkten, Hofläden und Metzgereien aus unserem Kreis – darunter zum Beispiel der Automat auf dem Sonnenhof der Familie Schandel – gibt es viele badische Abnehmer. So liefert der Frischdienst bis nach Mosbach, Schwäbisch Hall und Heidelberg. Der Kreis Main-Spessart kommt ebenfalls vor, genauso wie Kitzingen. Petra Münch spricht von einem »Radius von Minimum 150 Kilometern«.

Das hält sie immer noch für »regional«. Denn Gemüse, das im Supermarkt als »regional« angepriesen werde, komme meistens aus der Pfalz oder von ähnlich weit entfernten Orten.

Mittlerweile hat der Landfrauentaler den Käsetaler überholt, was den generellen Absatz angeht, sagt Petra Münch. Ihr Unternehmen verkaufe ein Drittel mehr vom gewürzten Produkt als von dem in der gelben Rinde.

30.08.2022 Großwallstadt, Flurbereinigungsweg 10, Sonnenhof: Wir besuchen den Milchbetrieb der Familie Schandel. Erster Teil zum Thema *regionale Produktionsketten* - Wie entsteht der Miltenberger Käsetaler?

Unabhängig vom Milchpreis

Die Geschäftsführerin erinnert sich an die Anfänge des Projekts. Ihr Mann habe in einem Artikel von der Idee mit dem Käsetaler erfahren. Daraufhin habe er Kontakt mit dem Initiator Eberhard Heider vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten aufgenommen. Nach ein paar Gesprächen habe man sich geeinigt. Auch heute noch bewerben die Münchs die beiden Käse noch in ihren Monatsangeboten.

Die Geschäftsführerin schätzt an den Produkten die Ursprungsgeschichte: »Dass sich die Landwirte zusammengeschlossen haben und gesagt haben, sie wollen nicht abhängig vom Milchpreis sein.« Die Molkerei Hüttenthal – laut Petra Münch die »kleinste hessische Molkerei überhaupt« – lege viel Wert auf Handarbeit.

Julie Hofmann

Klicken Sie sich durch die Produktionskette des Miltenberger Käse- und Landfrauentalers - die Symbole führen Sie zum jeweiligen Produktionsschritt: von der Idee, dem Milchbetrieb, der Käseherstellung, Lieferung und Verteilung bis in den Markt oder auf den Vesperteller im Kloster Engelberg.

