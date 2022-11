Käse-Produktionskette (1): Viehhaltung auf dem Sonnenhof in Großwallstadt

Fünf Landwirte liefern die Milch

Großwallstadt 02.11.2022 - 08:00 Uhr 2 Min.

Das nächste Tier steht schon hinter der Absperrung und wartet auf Einlass. Besitzer Dieter Schandel erklärt, wie das funktioniert: »Am Halsband erkennen die Roboter die Kühe. Da werden erst die Euter automatisch gereinigt, mit einem Laser werden Höhe und Weite gemessen und dann werden sie angehängt.« Auf diese Weise können die Tiere rund um die Uhr in den Melkstand. Aus einem Teil der so produzierten Milch entstehen der Miltenberger Käse- und der Landfrauentaler.

»Der Melkstand hat seine Vor- und Nachteile«, erklärt Schandel. »Ich bin nicht fest gebunden an Zeiten im Stall.« Es könne aber auch mal passieren, dass er nachts wegen einer Störung herausgebimmelt werde. Die 70 Tiere werden im Stall gehalten. Darunter ist an diesem Tag Ende August auch ein frisch geborenes Kalb, das der Landwirt stolz zeigt. Zu fressen bekommen die Kühe eine Mischung aus Strohfaser und Grassilage. Dazu kommen noch Maissilage und Kraftfutter.

Dieter und Renate Schandel sind nicht die einzigen, die Milch für den Käse- und Landfrauentaler liefern. Mit von der Partie sind: die Neubergers aus dem Miltenberger Stadtteil Berndiel, die Familie Rapps vom Großheubacher Rosshof, die Familien Brenneis aus Kirchzell-Breitenbuch sowie Farrenkopf aus Kirchzell-Ottorfszell.

Ein Liter Milch für 100 Gramm Käse

Genau einen Liter Milch braucht es, um einen 100 Gramm schweren Käse herzustellen. Einmal im Monat liefert einer der insgesamt fünf Betriebe ein Transportfass mit 1700 Litern bei der Molkerei Hüttenthal in Mossautal (Odenwaldkreis) ab. Daraus entstehen zu zwei Dritteln der Landfrauentaler und zu einem Drittel der Miltenberger Käsetaler.

Bianca Rapps vom Rosshof in Großheubach findet die Projekte toll: »Fünf Landwirte, die zusammen Milch liefern – das ist ein top Argument.« Und Renate Schandel sagt: »Dieser soziale Zusammenhalt ist sehr schön.« Denn die am Projekt beteiligten Familien treffen sich häufiger zum geselligen Austausch.

Allerdings erklärt Renate Schandel auch, dass sie mit den Käsesorten quasi nichts verdienen würden. Es gehe null auf null aus. »Aber es ist Image.« Das sieht Eberhard Heider vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Karlstadt genauso. Er war beim Projekt von Anfang an dabei. »Reich werden die Landwirte nicht. Aber wir zeigen: Wir haben noch Milchviehbetriebe am Untermain«, so Heider.

Hintergrund: Chronologie der Käsesorten 30.08.2022 Großwallstadt, Flurbereinigungsweg 10, Sonnenhof: Wir besuchen den Milchbetrieb der Familie Schandel. Erster Teil zum Thema *regionale Produktionsketten* - Wie entsteht der Miltenberger Käsetaler? Die Landwirte aus dem Kreis Miltenberg erinnern sich an die Anfänge der Produkte: Los ging es 2015 mit dem Käsetaler. Damals war der Los ging es 2015 mit dem Käsetaler. Damals war der Milchpreis »hoffnungslos im Keller«, wie es Initiator Eberhard Heider ausdrückt. Er ist Fachberater für tierische Erzeugung beim Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Karlstadt, Außenstelle Aschaffenburg. Landrat Jens Marco Scherf habe alle damals existierenden 22 Milchviehbetriebe aus dem Kreis zum Gespräch eingeladen. Später fuhr eine Delegation bestehend aus dem Bauernverband , dem Amt für Landwirtschaft, Landwirten und dem Miltenberger Veterinäramt in die Molkerei Hüttenthal, um sich die Produktion zeigen zu lassen. Den Vertrieb sollte Käse Münch aus Bürgstadt übernehmen. Darauf einigte man sich nach einigen Verhandlungen. Vom Landrat erhielten die Landwirte laut Heider die Erlaubnis, das Wappen des Kreises auf die Verpackung zu drucken. Nachdem der Käsetaler angelaufen war, setzten sich die Frauen der landwirtschaftlichen Betriebe zusammen und kreierten gemeinsam eine neue Gewürzmischung: So entstand der Landfrauentaler. (juh) Darauf einigte man sich nach einigen Verhandlungen. Vom Landrat erhielten die Landwirte laut Heider die Erlaubnis, das Wappen des Kreises auf die Verpackung zu drucken. Nachdem der Käsetaler angelaufen war, setzten sich die Frauen der landwirtschaftlichen Betriebe zusammen und kreierten gemeinsam eine neue Gewürzmischung: So entstand der Landfrauentaler. (juh)

Klicken Sie sich durch die Produktionskette des Miltenberger Käse- und Landfrauentalers - die Symbole führen Sie zum jeweiligen Produktionsschritt: von der Idee, dem Milchbetrieb, der Käseherstellung, Lieferung und Verteilung bis in den Markt oder auf den Vesperteller im Kloster Engelberg.

