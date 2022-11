Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Idee hinter dem Miltenberger Käsetaler - Landrat Scherf im Interview

»Aus einem Hilferuf heraus entstanden«

Miltenberg 02.11.2022 - 08:00 Uhr 2 Min.

Gespräch mit Landrat Jens Marco Scherf.

Wie entstand die Idee des Käsetalers?

Der Käsetaler ist eines der ganz spannenden Projekte, weil er aus dem Nichts entstanden ist. Los ging es 2015, als der Milchpreis freigegeben wurde. Da herrschte das blanke Entsetzen, der Preis ging von über 40 auf 20 Cent runter. Viele Landwirte gaben auf. Damals vereinbarte ich gemeinsam mit Eberhard Heider vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Karlstadt: Wir setzen uns zusammen und überlegen, was wir tun können. Wir waren neben mir eine Gruppe von Landwirten sowie Veterinären und besuchten die Molkerei Hüttenthal. Dort sagten sie uns, dass es wegen des erschreckend niedrigen Milchpreises besser sei, wenn ein Verarbeitungsprozess dahinter stecke. Der Käsetaler ist also aus einem Hilferuf heraus entstanden.

Wie unterstützt das Landratsamt das Projekt?

Wir haben kein extra Budget dafür, aber wir können unheimlich viel dafür tun, wenn wir zum Beispiel den Bauern helfen, im Einzelhandel und Vertrieb Fuß zu fassen, oder Aufmerksamkeit schaffen. Ich bin schon bei Läufen mit dem Käsetaler-T-Shirt angetreten. Das Produkt darf auch das Wappen des Landkreises nutzen. Es zeigt: Das ist ein Produkt aus dem Kreis Miltenberg, von unseren Landwirten. Darauf bin ich stolz. In unserer Cafeteria gibt es den Käsetaler auch. Wenn ich frühs um elf Uhr schwere Besprechungen hatte, gibt es ein Laugenbrötchen und den Käsetaler für mich, also quasi einen Käsetal-Burger.

Was finden Sie am Käsetaler gut?

Die Menschen im Kreis haben dadurch etwas Greifbares. Etwas, bei dem sie sehen: Es gibt Milchkühe im Kreis. Was mir so wichtig ist: Dass die Bevölkerung ein Bewusstsein dafür bekommt, nach regionalen Produkten zu suchen. Viele Menschen kennen über die mediale Berichterstattung die Großproduzenten, zum Beispiel in Ostdeutschland. Aber wir haben bei uns noch die Kleinteiligkeit – seien es Landwirte, die Milch produzieren oder Schweine züchten. Darin liegt ein verantwortungsvoller Umgang mit dem Boden, eine kleinere Tierhaltung und eine andere Qualität. Ich wünsche mir, dass wir als Konsumenten viel bewusster handeln. Dafür ist der Käsetaler ein Symbol. Damit verbindet sich auch ein anderer Genuss. Der Käsetaler ist ein Erfolgsprojekt.

Ein Erfolgsprojekt, sagen Sie. Die Landwirte haben im Gespräch mit der Redaktion allerdings erklärt, sie verdienten mit der Produktion quasi nichts.

Aktuell ist der Käsetaler noch ein Nischenprodukt und die Landwirte machen keinen großen Gewinn. Aber ich finde es wichtig, dass die Menschen wahrnehmen: Ah hoppla, wir haben ja tolle regionale Produkte unserer Landwirtschaft.

Julie Hofmann

