Fledermäuse in Kirchen: Projekt startet im Kreis Miltenberg

Umwelt: Bund Naturschutz will Bestand untersuchen

Miltenberg 19.03.2023 - 18:18 Uhr < 1 Min.

Das Große Mausohr. Foto: Andreas Zahn

Nach einem Vorbild-Projekt aus dem Landkreises Main-Spessart sollen jetzt auch im Kreis Miltenberg etwa 40 bis 50 Kirchen und Kapellen von Diplom-Biologe und Fledermausspezialist Jürgen Thein (Büro für Faunistik und Umweltbildung Haßfurt) auf den Bestand von Fledermäusen und Gebäudebrütern untersucht werden.

Laut Pressemitteilung des Bund Naturschutz nutzt gerade in den Sommermonaten vor allem das Große Mausohr die geräumigen Dachböden, um in sogenannten Wochenstuben seine Jungen aufzuziehen. Auch Vögel wie der Mauersegler, Eulen oder Falken haben ihre Wohnstätte und ihre Brutplätze oft an oder in alten Kirchen. Dem Bund Naturschutz, so heißt es in der Pressemitteilung weiter, ist es im Projekt besonders wichtig zusammen mit den Kirchengemeinden Möglichkeiten auszuloten, wie man die Lebensbedingungen für Fledermäuse und die Gebäudebrüter in und um die Kirchen verbessern kann. Wer bereits Fledermäuse oder Gebäudebrüter in der Kirche oder Kapelle entdeckt hat, oder Interesse hat, das Gebäude für die Tiere wieder zugänglich zu machen, darf sich gerne per Mail an die BN Kreisgruppe Miltenberg unter info@bn-miltenberg.de wenden. Das Projekt wird gefördert vom Bayerischen Naturschutzfonds aus Mitteln der Glücksspirale.

