Bereitschaft zum Impfen von Kindern ist groß

Pandemie: Kinderärzte berichten aus der Praxis

Miltenberg 23.12.2021 - 19:58 Uhr

Die Kinder- und Jugendärzte der Miltenberger Gemeinschaftspraxen Dr. Brigitte Herdt und Carl-Ulrich Schmid sowie die Praxis Dres. med. Anca und Joachim Zeller waren auf Nachfrage unseres Medienhauses zu einer Auskunft bereit.

Zusätzliche Belastung

Carl-Ulrich Schmid erklärt, dass Impfungen in der Praxis angesichts der Belastung durch die äußerst angespannte kinderärztliche Versorgungssituation nicht zu stemmen sind. Aber: »Wir haben uns an der Impfaktion im Impfzentrum beteiligt, wo am vergangenen Sonntag acht Kinderärztinnen Impfungen vornahmen.«

Die Termine im Impfzentrum seien sehr gut angenommen worden. Man habe entsprechend der Vorgaben der Stiko bevorzugt Kinder mit Vorerkrankungen geimpft sowie Kinder, die Kontakt zu Risikopatienten haben. Natürlich erhielten Kinder auf eigenen oder den Wunsch der Eltern auch den ersten Piks. Bei impfwilligen Familien sei die Bereitschaft zum Impfen groß, betont Schmid.

Sorge auch wegen Long Covid

Die Bedenken seitens der Eltern beträfen die Impfreaktionen, die sehr unterschiedlich verlaufen können. Es überwiege aber klar die Hoffnung auf das Vermeiden einer schweren Erkrankung und ein Ende der Pandemie. Der Kinder- und Jugendarzt ist überzeugt, dass »nach jetzigem Wissensstand das Risiko einer schweren und/oder langwierigen Covid 19-Erkrankung auch bei Kindern dieser Altersgruppe größer ist als das Risiko der Impfung«.

Die Kinder- und Jugendarztpraxis Dres. Zeller impft gegen Covid 19 in den eigenen Räumen. Die Nachfrage sei sehr groß und werde natürlich nur von Eltern gestellt, die primär positiv der Impfung gegenüberstehen. »Wir führen eine Priorisierung durch, impfen aber alle Kinder auf Wunsch der Eltern, auch wenn sie keine Vorerkrankungen haben«, so die Mediziner auf Anfrage.

asz