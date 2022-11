Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Palliativ-Hospiz-Tag in Elsenfeld - Rund 300 Besucher im Bürgerzentrum

Beraten, begleiten und vernetzen

Elsenfeld 18.11.2022 - 12:04 Uhr 2 Min.

Rund 300 Zuhörer verfolgten im Bürgerzentrum konzentriert die beiden Fachreferate.

Tatsächlich hat sich seitdem viel zum Besseren geändert, wenn es um die Gestaltung und Bewältigung der letzten Lebensjahre für kranke Menschen und deren Angehörige geht. Nach zwei Jahren Coronazwangspause stellten sich heuer beim Palliativ-Hospiz-Tag wieder drei Hospize und zwei Kliniken vor, die auf Palliativmedizin spezialisiert sind. Auch die ambulante Palliativ-Hospiz-Versorgung hat sich stark verbessert, wie Hospiz-Initiativen und Dienste zwischen Aschaffenburg und Wertheim deutlich machten. Die Angebote für die Tagespflege haben zugenommen, wie die Beratungsstelle für Senioren und pflegende Angehörige im Landkreis Miltenberg nachwies, der Ökumenische Hospizverein und andere Einrichtungen haben sich mit der Arbeit viel Vertrauen und Sympathie erworben, der VdK informierte kurz und prägnant über Hilfsangebote.

Mit musikalischer Begleitung

Positiv und höchst informativ war das, was rund 300 Zuhörer im großen Saal zu hören bekamen - auch heuer wieder atmosphärisch sensibel eingestimmt durch die Musik der Sängerin Eva Reis und des Gitarristen Christian Schmitt. Landrat Jens Marco Scherf formulierte in seiner Begrüßung: »Sterben, Trauer und Tod gehören zum Leben und sind untrennbar mit diesem verbunden.« Er nannte das zentrale Thema dieses Jahres, die »medizinische Behandlung von Personen mit einer begrenzten Lebenserwartung«, und formulierte das Motto der Veranstaltung: »Palliativ heißt nicht gleich sterben.«

Auch Anne Becker, Dritte Bürgermeisterin des Marktes Elsenfeld, bewies, dass bei diesem Thema Politikerreden oft inhaltlich treffend und authentisch sind, weil die Redner oft prägende eigene Erfahrungen in diesem Bereich gemacht haben. Sie selbst ist beim Miltenberger Ambulanten Kinderhospizdienst tätig.

Zwei interessante Fachvorträge waren zu hören: Alfred Paul, Chefarzt der Klinik für Palliativmedizin des Klinikums Aschaffenburg, machte klar, was mit dem Motto »Palliativ heißt nicht gleich sterben« gemeint ist, indem er Erkenntnisse aus der onkologischen Perspektive aufzeigte und nachwies, dass seit wenigen Jahren die Lebenserwartung nach der Diagnose Knochenmarkkrebs erkennbar ansteigt. Er brach eine Lanze für ein »ganzheitliches bio-psycho-soziales Modell«, denn auch die Psyche dürfe nicht außer Acht gelassen werden.

Zentrum als Ergänzung

Birgit Salefsky von der Hospizgruppe Aschaffenburg stellte das geplante Hospiz- und Palliativzentrum mit integriertem Tageshospiz in der Stadt vor. Sie wies darauf hin, dass mit dem Zentrum eine Lücke geschlossen wird mit neuen flexiblen Hospiz- und Palliativangeboten, beispielsweise mit Tageshospizplätzen und Hospizapartments für die rund 300.000 Einwohner am Bayerischen Untermain. Konkrete Lagepläne auf zwei Ebenen ließen eine Vorstellung zu, wie das aussehen kann und soll vom Tageshospiz für acht Gäste bis zu den drei Apartments. Ihr Fazit: »Das neue Zentrum soll ein Ort des Lebens und der Begegnung werden. Sterben gehört zum Leben und Leben gehört in das Zentrum einer Stadt.«

HEINZ LINDUSCHKA

Hintergrund: Kooperationspartner des Palliativ-Hospiz-Tages Die 22 am Palliativ-Hospiz-Tag beteiligten Kooperationspartner sind aus dem Bereich Ambulante Palliativ-Hospiz Versorgung und Pflege (7): Ambulanter Kinder- und Jugendhospizdienst, Aschaffenburg/Miltenberg; Hospizgruppe Aschaffenburg; Hospiz-Initiative Odenwald, Erbach; Malteser Hospizdienst Aschaffenburg/Miltenberg; Malteser Hospizdienst St. Veronika, Wertheim; Ökumenischer Hospizverein Miltenberg; SAPV-Team Bayerischer Untermain sowie Sozialstationen/ambulante Pflegedienste im Landkreis Miltenberg. Aus dem Themenbereich stationäre Einrichtungen: Hospiz Alzenau; Klinik für Palliativmedizin Aschaffenburg; OH Odenwald Hospiz, Walldürn; Rotkreuzklinik Wertheim; Rotary Hospiz, Erbach. Aus dem Themenbereich soziale/finanzielle/rechtliche Hilfen: Beratungsstelle für Senioren und pflegende Angehörige; Beratungsstelle Demenz Untermain; Betreuungsverein Sozialdienst katholischer Frauen Aschaffenburg; Gesundheitsregion Plus, Landratsamt Miltenberg; Landratsamt Miltenberg - Betreuungsbehörde; VdK Sozialverband Bayern. Bereich ethische/religiöse Fragen: Ethiknetz Mainfranken; Klinikseelsorge; Helios Klinik Erlenbach und Miltenberg. Und aus dem Themenbereich medikamentöse und medizinische Hilfsmittel das Sanitätshaus "Mediteam", Elsenfeld und das Sanitätshaus Wöber, Klingenberg. (hlin)