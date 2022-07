Benjamin Bohlender bewirbt sich um Bürgermeisteramt in Erlenbach

Ben­ja­min Boh­len­der be­wirbt sich für die SPD für das Bür­ger­meis­ter­amt in Er­len­bach. Laut Pres­se­mit­tei­lung des SPD-Orts­ve­r­eins ha­ben Vor­stand und Frak­ti­on den Vor­sit­zen­den der Stadt­rats­frak­ti­on ein­stim­mig als Kan­di­da­ten für die Bür­ger­meis­ter­wahl 2023 vor­ge­schla­gen, bei der Amts­in­ha­ber Mi­cha­el Ber­nin­ger (CSU) nicht mehr an­tritt. Am Don­ners­tag wur­de er dem­nach in ei­ner öf­f­ent­li­chen Mit­g­lie­der­ver­samm­lung im Bür­ger­kel­ler vor­ge­s­tellt. Die Auf­stel­lungs­ver­samm­lung ist für Herbst an­ge­kün­digt.