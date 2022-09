Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Benjamin Bohlender als gemeinsamer Bürgermeisterkandidat

Wahl: Nominierung bei Erlenbacher SPD und Grünen am 15. Oktober

Erlenbach a.Main 23.09.2022 - 13:41 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

"Wir sehen mit Benjamin Bohlender die große Chance, viele unserer Themen erfolgreicher umsetzen zu können. Daher wollen wir jetzt alle Kräfte bündeln und ihn als gemeinsamen Bürgermeisterkandidaten aufstellen und unterstützen", so die beiden Sprecher des Grünen-Ortsverbandes Yvonne Holzapfel und Ulrich Weis. "Die gemeinsame Bürgermeisterkandidatur von Benjamin Bohlender zeigt die große parteiübergreifende Wertschätzung für seine hervorragende kommunalpolitische Arbeit in den letzten Jahren und für seine Ideen zur Zukunft unserer Stadt", so Helga Raab-Wasse, Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Erlenbach-Mechenhard-Streit.

Gemeinsame Aufstellungsversammlung: Samstag, 15. Oktober, 19 Uhr, Gasthaus "Zum Ross", Erlenbach.

lml