Benefizaktion in Miltenberg soll die Not in Indien lindern

Barbara Nagel kann Erlös aus Basar und Yoga-Stunden von über 3000 Euro spenden

Indien sei von der Corona-Krise besonders betroffen, weshalb sie einen Spendentag mit einem Basar und Yoga-Angeboten am Marktplatz organisierte. In Indien müssen die Kosten für einen Klinikaufenthalt privat bezahlt werden und machen einen Großteil des Familieneinkommens aus. Da auch immer mehr jüngere Menschen und somit die Ernährer der Familie sterben, hat Corona auch Auswirkungen auf die nächste Generation. Denn in Indien kostet eine gute Schulausbildung Geld, das dann nicht mehr zur Verfügung steht.

Um ein wenig zur Linderung der Not beizutragen, hatte Nagel zu diesem Spenden-Tag aufgerufen. An einem Stand wurden indische Kleidung, Bücher, Schmuck und Dekoartikel verkauft. Parallel dazu wurden samstags und sonntags auf Spendenbasis Yogastunden im Bewegungszentrum mit verschiedenen Yogalehrern angeboten.

»Eines der größten Vermächtnisse Indiens an die westliche Welt ist Yoga«, sagt Barbara Nagel. Und mit Yoga wurde morgens der Tag begrüßt, Kraft getankt, Yoga mit Tanz verbunden und abends war das Thema Entspannung angesagt. Mit »Meditation am Felsenmeer« fand auch eine Veranstaltung im Freien statt.

Seit über 30 Jahren reist Barbara Nagel nach Indien und macht dort auch Reiseleitung. Viel hat sie mitgebracht und hat mit ihrem Fundus den Basar bestückt. Dazu kamen etliche weitere Sachspenden. Insgesamt kamen mehr als 3000 Euro zusammen. Das Geld geht ohne Abzüge und ohne Umwege direkt an die gemeinnützige Non-Profit-Organisation »Hand in Hand« in Indien. Mit im Boot war auch das Café Mocha, das am Wochenende orientalische Kaffeespezialitäten anbot.

