Bembelexpress aus Kleinwallstadt nach 8000 Kilometern im Ziel

Sebastian Wolf und Sebastian Zahn bewältigen mit Audi Bruno die Baltic Sea Circle-Rallye

Kleinwallstadt 15.07.2022 - 12:25 Uhr < 1 Min.

Riesenjubel: Sebastian Wolf (links) und Sebastian Zahn haben mit ihrem Rallye-Audi Bruno das Ziel erreicht.

Vor wenigen Tagen kehrten Sebastian Wolf und sein Kumpel Sebastian Zahn von ihrer großen Reise zurück: Zehn Länder in 16 Tagen. 8000 Kilometer: über Stock und Stein, Schotter, Feldwege, Schlaglöcher - Bruno hat alle Schwierigkeiten überstanden. Ein Beinahe-Unfall, schlechte, schmale Straßen und krasse Temperaturunterschiede waren das Schlimmste, was die Männer auf ihrem Abenteuertrip erlebten.

Malerische Landschaften

Trotzdem: Das Schöne überwog: malerische Landschaften, weite Blicke in Wälder und auf Küsten, tolle Menschen und viele Erlebnisse auf der Strecke. Dieses Abenteuer sei wieder unglaublich beeindruckend gewesen, so Sebastian Wolf. Er hat vieles schon zum zweiten Mal gesehen, für Sebastian Zahn war alles neu. Er war hauptsächlich von Norwegens Landschaft überwältigt, beide schwärmten sehr für Tallin, der Hauptstadt Estlands. Sicher und fast ohne Probleme hat sie »Bruno« überall hingebracht. Als der elektrische Kühlerlüfter in Polen kurz einmal muckte, hat Sebastian Wolf sicherheitshalber auf einem Schrottplatz ein Ersatzteil besorgt und in den Kofferraum gepackt - gebraucht wurde es aber nicht.

Panne vor der Haustüre

Am letzten Tag der Rallye fuhren sie mit ihrem Bruno vom Ziel die letzten 1200 Kilometer direkt nach Hause durch. Und kaum hatten sie nachts das Ortsschild Kleinwallstadt passiert, gingen wenige Meter vor der Haustüre, die Abblendlichter aus. Der Lichtschalter hatte sich verabschiedet.

Eine Rallye wie diese wird es für Sebastian Wolf nicht mehr geben. Zwei sind genug, sagt er. Aber privat wollen beide ein paar Länder, in denen sie waren, unbedingt privat im Urlaub besuchen. »Bruno« darf derweil in Sebastians Garage erst einmal zur Ruhe kommen und hat Urlaub.

Anja Keilbach