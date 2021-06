Belastung im Sport nur langsam steigern

Tipp von Katja Wess (32), leitende Sportwissenschaftlerin im medizinischen Trainingszentrum in Großwallstadt

Katja Wess, Sportwissenschaftlerin im medizinischen Trainingszentrum in Großwallstadt. Foto: Martin Roos

»Nach der lang anhaltenden Lockdown-Zeit wollen viele Menschen schnell in ihren Sport zurückkehren. Egal ob Individualsport oder Mannschaftssportarten: Beginnen Sie langsam, die Belastung zu steigern. Ihr Körper muss sich an die regelmäßigen Einheiten und deren dazugehörenden Belastung erst wieder gewöhnen. Tasten Sie sich langsam an ihr Leistungsniveau heran, um leidigen Verletzungen vorzubeugen und extremen Muskelkater zu verhindern.«

