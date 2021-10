Bekommt Leidersbach Tempo 30 auf der maroden Hauptstraße?

Bürgerforum mit geteilter Meinung

Gleich mehrere Anwesen der Hauptstr. sind mit ihrer Front näher als einen halben Meter an der Teerdecke. Durch vorbeifahrende Fahrzeuge würden in Verbindung mit der schadhaften Fahrbahn Lärm und Vibrationen verursacht, wie beim Bürgerforum berichtet wurde.

Bürgermeister Michael Schüßler erklärte in seinen einleitenden Worten die Problematik. Dabei verwies er auch auf einen Antrag der SPD-Fraktion, der für Lastwagen eine Geschwindigkeitsreduzierung auf 30 km/h in den Abend- und Nachtstunden gefordert hatte. Dieser Antrage wurde abgelehnt, auch weil es offenbar Unklarheit über den konkreten Streckenabschnitt gegeben habe (knapp 3 Kilometer oder die gesamte Ortsdurchfahrt).

In dem Bürgerforum gelte es, die Meinungen der Bürger zu sammeln und dem Landratsamt als zuständigem Straßenbaulastträger vorzulegen. Der Bürgermeister schildert, dass es zahlreiche Gebäude gäbe, die wegen der unstrittigen starken Straßenschäden verstärkt Vibrationen und Fahrgeräuschen ausgesetzt seien. Mittelfristig komme der Landkreis nicht umhin, die schadhafte Teerdecke zu erneuern. Auf diesbezügliche Anregung der Gemeinde habe der Kreis aber negativ reagiert, da zunächst eine Kanalbefahrung gefordert worden sei, um zuerst den Zustand unter der Straße festzustellen. Aber gerade weil die Zuständigkeit für die Hauptstraße beim Kreis liege, solle der Kreis auch im Rahmen seiner Zuständigkeit tätig werden, so Schüßler.

Aus früheren Erfahrungen, als die Gemeinde zum Beispiel einen Zebrastreifen in Ebersbach gefordert habe, könne der Bürgermeister sagen, dass sich "nichts getan hat". Nun wolle man aber die Einwände der Bürger und andere Fakten, zum Beispiel das Ergebnis einer Schallpegelmessung, die über dem zulässigen Wert gelegen sei, vorbringen und hoffe dass der Kreis dann tätig werde.

Anschließend kamen die Bürger zu Wort. Anwohner berichteten, dass die extrem schadhafte Teerdecke zu allen Tages- und Nachtzeiten zu "unerträglichem Lärm und Erschütterungen" führen. Vor allem Lastwagen und Fahrzeuge mit Anhänger wurden von den Anwohnern als Geräuschquellen identifiziert. "Es ist so laut, dass man tagsüber nicht auf dem Balkon sitzen kann", sagte ein Bürger. Ein Hauptstraßen-Bewohner, der mit einem Dezibel-Messgerät der Gemeinde an drei besonders markanten Punkten die Lärmbelästigung gemessen hatte, berichtete von bis zu 96 Dezibel bei Lastwagen, bei Autos regelmäßig über 80. Eine junge Mutter berichtete, dass sie in ständiger Sorge sei, wenn ihr Kind die Straße zur Bushaltestelle überqueren müsse. Nach der Apotheke in Richtung Metzgerei Berberich werde extrem beschleunigt. Weiter wurde angeführt, dass es "Raser" gebe, die sich an die 50 km/h nicht halten und dadurch ebenfalls erheblichen Lärm verursachen würden. Hierzu wurde angeregt, den Verkehr gründlicher zu überwachen, da manche es nur merkten, "wenn es an den Geldbeutel" ginge

Aber auch konträre Meinungen wurden geäußert, zum Beispiel wurde auf die "wesentlich längere Fahrzeit" durch den Ort verwiesen, wenn ein längeres Stück Tempo 30 gelte. Zudem sei es fraglich, ob es dann tatsächlich ruhiger würde wegen vermehrtem Stop-and-go-Verkehr, so eine Meinung. Eventuell genüge auch eine Reduzierung auf 40 km/h, bemühte sich ein Bürger um einen Kompromiss. Weiter wurde argumentiert, dass die 7,5 Kilometer lange Gesamtstrecke (von Roßbach bis Ebersbach) schon "schlimm genug" sei und durch ein Tempolimit noch unangenehmer zu fahren sei. Gerade die Anwohner aus Roßbach, die derzeit wegen der Sperrung der Ortsdurchfahrt Umwege in Kauf nehmen müssen, haben offenbar kein Verständnis für Tempo 30. Auch die Situation der parkenden Autos wurde mehrfach angesprochen. Man brauche auch eine Verbesserung des ruhenden Verkehrs.

Am Ende der Diskussion stellte der Bürgermeister zusammenfassend fest, dass es kein eindeutiges Votum für eine Reduzierung gebe. Die Diskussion habe ergeben, dass der Bereich zwischen Metzgerei Berberich und Rathaus wohl am stärksten belastet sei. Zunächst einmal benötige man ein eindeutiges Messergebnis, um dem Kreis Fakten vorlegen zu können. Die Gemeinde solle einen "gewissen Druck" ausüben und wie aus den Redebeiträgen zu hören war, einheitlich hinter der Sache stehen, wenn sich hier etwas bewegen solle. Dass man tätig werden müsse, habe das Forum gezeigt.

Bereits jetzt könne die Gemeinde den Einsatz der kommunalen Verkehrsüberwachung erweitern, um Rasern und damit verbundenem Lärm besser Herr zu werden. Auf nachträgliche Anfrage bei der Gemeinde wurde mitgeteilt, dass der Bürgermeister bereits persönlich mit dem Landrat telefoniert und auch angeschrieben habe. Dabei seien die in der Bürgerbesprechung vorgebrachten Punkte angesprochen worden.

Seitens des Landrates sei signalisiert worden, sich der Sache anzunehmen und nach Prüfung "zu tun, was getan werden müsse", was auch eine weitere Kommunikation zwischen Landkreis und Gemeinde erforderlich mache. Der Bürgermeister will den Gemeinderat in der nächsten Sitzung über das Ergebnis informieren.

