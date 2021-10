Betrug beim Kreditantrag für hochpreisiges Auto - Händler aus Kreis Miltenberg verurteilt

Prozess endet mit Bewährungsstrafe

Aus der Anklageschrift ging hervor, dass der Angeklagte das Auto in Niedersachsen für 50.000 Euro gekauft hatte. Allerdings war der Verkäufer nicht der Eigentümer, sondern eine Leasingfirma, der das Fahrzeug durch eine rechtswidrige Tat abhandengekommen war. Mit in Nordrhein-Westfalen gestohlenen Fahrzeugpapieren wurde der Pkw dem Angeklagten übergeben. Anschließend habe der Angeklagte den Kaufpreis im Kaufvertrag manipuliert, um einen Kredit über 90.000 Euro für das Fahrzeug zu bekommen.

Der Angeklagte, unterstützt von seinem Rechtsanwalt Markus Kohl, räumte die Manipulation in den Dokumenten und damit die Urkundenfälschung ein. Einen Betrug zum Nachteil seiner Leasingbank stritt er ab, da er ohnehin vorgehabt hätte, alles zurückzuzahlen. Weiterhin argumentierte er, dass er gutgläubig den Pkw erworben hätte. Das Auto sei mit den vorhandenen Schäden nicht mehr wert gewesen und dass der Fahrzeugbrief aus einem Diebstahl stammte, habe er nicht erkennen können.

Ungereimtheiten vor Ort

Im Zuge der Beweisaufnahme, bei der mehrere Zeugen und ein Sachverständiger gehört wurden, stellten sich weitere Details zum Tatablauf heraus. Demnach war der Angeklagte mit einem Bekannten losgefahren, um das Fahrzeug zu kaufen. Vor Ort habe es einige Ungereimtheiten gegeben. So habe der Verkäufer, der angab, den Pkw von seiner Schwester zu verkaufen, keinen Ausweis vorzeigen können. Nachdem eine Internetrecherche Namensgleichheit zwischen der Schwester und dem »Verkäufer« ergeben habe und auch sonst alles schlüssig gewesen sei, wechselten 50.000 Euro und das Fahrzeug die Besitzer. Um bei einem Weiterverkauf als Händler keine Gewährleistung geben zu müssen, trat in Niedersachsen sein Mitfahrer als Käufer auf, der kurz danach als Privatperson das Auto an den Angeklagten verkaufte.

Im Kaufvertrag wurde der tatsächliche Kaufpreis verändert, um an einen höheren Kredit zu kommen. Der Angeklagte versuchte, sich damit zu rechtfertigen, dass er die Reparaturkosten mit einrechnen wollte. Als das Fahrzeug zugelassen werden sollte, wurde festgestellt, dass mit den Papieren etwas nicht stimmte und das Fahrzeug wurde von der hinzugerufenen Polizei sichergestellt.

Hehlerei-Vorwurf fallengelassen

Der Sachverständige bestätigte im Wesentlichen die Angaben über den Wert des Fahrzeuges. Bei einem Neuwert von 180.000 Euro habe der Angeklagte das Auto mit den Beschädigungen und mehreren Vorbesitzern zu einem reellen Preis gekauft. Fachmännisch repariert, was hier aber nicht der Fall sei, habe das Fahrzeug einen Wert von 80.000 bis 90.000 Euro. Der Staatsanwalt plädierte dafür, - obwohl der Angeklagte hätte hellhörig werden müssen- diesen vom Vorwurf der Hehlerei freizusprechen. Für die Urkundenfälschung und damit verbundenen Betrug, der es möglich machte, dass der Angeklagte einen um 40.000 Euro höheren Kredit bekam, forderte er eine Freiheitsstrafe von 16 Monaten, des Weiteren die Einziehung von Wertersatz von 40.000 Euro. Zudem hätte der Angeklagte erkennen müssen, dass der Pkw aus einer rechtswidrigen Tat stammte, bei diversen Umständen hätten die Alarmglocken läuten müssen. Da sein Verhalten grob fahrlässig gewesen sei, forderte er die Einziehung des Autos.

Erheblicher Wertverlust

Der Rechtsbeistand des Angeklagten gab zu bedenken, dass durch die lange Standzeit des sichergestellten Fahrzeuges schon erheblicher Wertverlust entstanden sei. Weiter sehe er eine Urkundenfälschung ohne Geschädigten und lediglich eine Vermögensgefährdung durch die Betrugshandlung, da die Bank ja ihr Geld bekomme. Unter Würdigung der Umstände hielt er eine Geldstrafe nach Ermessen des Gerichtes für ausreichend.

In seinem letzten Wort beklagte sich der Angeklagte über die Ermittlungen bezüglich der Hehlerei, bei der seine Angaben nicht berücksichtigt worden seien. Auch andere hätten beispielsweise die gefälschten Papiere nicht erkannt. Dass er die Kreditbank getäuscht habe, tue ihm leid, allerdings würde er alle Schulden begleichen.

Noch nicht rechtskräftig

Das Urteil von RichterinSabine Lange lautete auf schuldig bezüglich Urkundenfälschung und Betrug, wofür sie ein Jahr Freiheitsstrafe zur Bewährung verhängte. Als Bewährungsauflage muss der Angeklagte 3000 Euro an eine karitative Vereinigung zahlen, zudem muss er Wertersatz in Höhe von 40.000 Euro leisten. In ihrer Begründung führte sie an, dass das Gericht keine grobe Sorgfaltspflichtverletzung erkannte, weshalb auch keine Einziehung des Autos verhängt wurde. Der Angeklagte habe nicht unbedingt erkennen müssen, dass das Fahrzeug aus einer rechtswidrigen Tat stammte. Allerdings erhalte er auch keine Entschädigung für die Sicherstellung, die möglicherweise unterblieben wäre, wenn der Angeklagte seinen Beitrag zur Aufklärung beigetragen hätte. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

