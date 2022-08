Bei uns ist's wie im Süden, oder?

Randnotizen von Renate Ries

Miltenberg 19.08.2022 - 11:07 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Am Main in Miltenberg - wie im Urlaub.

Die Menschen sitzen in Miltenberg am Mainufer in den Liegestühlen und schauen verträumt, wie die Sonne im Main untergeht. Dazu einen kühlen Weißwein schlürfen. Mit etwas Fantasie fühlt sich das an wie ein Sonnenuntergang auf Gran Canaria. In der Nähe klappert eine Klimaanlage, knattert ein Moped. In Sichtweite türmt sich der Müll. So kennt man das aus südlichen Urlaubsländern - und so ist es jetzt auch bei uns.

Aber in einem Punkt unterscheiden wir uns fundamental: Während in den Urlaubsorten Windräder nicht selten die Autobahnen flankieren, so wie bei uns Straßenlampen oder Strommasten, fährt man bei uns kilometerweit über Land, ohne ein einziges Windrad zu sehen. Man muss schon in den südöstlichen Landkreis, nah an die Grenze zu Baden-Württemberg, um die 14 Windräder zu entdecken, die sich im 716 Quadratkilometer großen Kreis Miltenberg mit seinen über 128.000 Einwohnern drehen. Alle sind im Erftal: Zwölf stehen in Eichenbühl, zwei in Neunkirchen.

Dabei weht auch bei uns ein schönes laues Lüftchen. Der Autofahrer, der auf der B 469 entlang brettert, spürt das kaum. Aber Radfahrer, die zum Beispiel auf den langen Geraden am Main bei 35 Grad und mehr mit Gegenwind kämpfen, bekommen eine leise Ahnung davon: In Sachen erneuerbare Energien würde auch bei uns mehr gehen.

re