Bei Fußball und Feuerwehr hört der Spaß auf - oder fängt er da an?

50 Jahre nach der Gebietsreform - Nachgefragt vor Ort

Wie steht es inzwischen um das Gemeinschaftsgefühl der zusammengelegten Gemeinden? Wo Vereine kooperiert haben, ging auch die Stimmung schnell nach oben. Manche Bürger sehen ihre Gemeinde jedoch nach fünf Jahrzehnten noch durch die Reform abgehängt. Unsere Reporterin Annika Namyslo war in Orten und ihren Ortsteilen unterwegs.

Elsenfeld und Rück-Schippach

Roland Peter

Roland Peter (79), Rück-Schippach: "Ich finde es gut, dass das damals gemacht worden ist. Es gab ja die drei Ortschaften und überall wurde zum Beispiel eine Schule gebaut. Das hätte nicht sein müssen. Mit dem Zusammenschluss hätte man manches besser machen können. Ich habe früher Seniorenfahrten gemacht, da war etwa die Hälfte der Gäste aus Elsenfeld, die andere aus Rück-Schippach, das lief wunderbar. Aber es ist schon so, auch immer noch: Wir feiern unsere eigenen Feste. Wir gehen auch nach Elsenfeld - aber der richtige Zusammenhalt, der wird nie kommen, denn Rück-Schippach bleibt nunmal Rück-Schippach und Elsenfeld bleibt auch Elsenfeld. Man versteht sich trotzdem gut."

Susanne Tichay

Susanne Tichay (61), Elsenfeld: »Ich denke schon, dass die umliegenden Gemeinden inzwischen zu Elsenfeld gehören. Ich habe überall Bekannte und das Verhältnis zu den Orten ist okay, die haben eigentlich schon immer dazugehört.»

Hedi Roos

Hedi Roos (78), Elsenfeld: »Die eingemeindeten Orte haben sich am Anfang schon schwer getan. Eichelsbach hatte auf jeden Fall einen Vorteil. Es ist etliches da draußen saniert worden, hergerichtet worden. Die Rücker hatten dann einen Weinberg, der durch die Eingemeindung aktueller und bekannter geworden ist. Heute ist die Zusammenlegung noch Thema, wenn es um Benachteiligung geht. Da gibt's mal einen Disput wegen des Feuerwehrhauses oder den Straßen, die gemacht werden müssen. Ich denke, die kleineren Orte haben aber einen Vorteil.«

Eschau und Sommerau

Daniel Feser

Daniel (34) Feser, Sommerau: »Ich bin der Meinung, dass es schon immer zusammengehört. Früher gab es schon Diskrepanzen zwischen Sommerau und Eschau. Als wir jung waren, vor 15, 16 Jahren, da haben die Sommerauer und die Eschauer jeweils ihr eigenes Ding gemacht. Da gab es auch mal Ärger, auf Musikveranstaltungen zum Beispiel. Mittlerweile sind die Orte zusammengewachsen, die Feuerwehren arbeiten zusammen. Wenn die Sommerauer Veranstaltungen machen, sind die Eschauer da und umgekehrt. Mit der Zeit haben es die Leute vielleicht doch begriffen, dass es besser ist, wenn man zusammenarbeitet.»

Emmi Günther

Emmi Günther (84), Eschau: »Ich wüsste nichts Negatives über die Eingemeindung, dass Sommerau mal garstig oder eklig gewesen wäre. Ich wohne schon immer in Eschau und soweit ich denken kann, ist das damals reibungsfrei verlaufen. Gut, da wurde vielleicht mal ein bisschen gemault, auch in Eschau: 'Müssen wir die auch noch aufnehmen?' Es geht ja auch um Geld und es werden Ansprüche gestellt. Aber sonst, wirklich, es gab da nichts Negatives aus meiner Sicht.«

Leidersbach und Roßbach

Alfred Bauer

Alfred Bauer (87), Leidersbach: »Erstmal hat sich damals nicht viel verändert. Ebersbach und Leidersbach zum Beispiel, die waren noch nie so eng miteinander. Warum, das weiß man eigentlich gar nicht so richtig. Ich habe das zum Beispiel früher auf dem Sportplatz gemerkt, das war immer ein harter Kampf. Aber da hat sich mittlerweile einiges zum Besseren gewendet. Manche Vereine sind überörtlich zusammengelegt worden und insgesamt hat sich die Situation normalisiert. Auch durch die Kinder, die gehen ja gemeinsam in die Schule.«

Ulrich Schäfer

Ulrich Schäfer (66), Leidersbach: »Am Anfang war das für jede Ortschaft schwierig und ungewohnt. Ich habe das damals als Schüler erlebt. Aber mittlerweile hat sich das ganz toll gefügt. Durch die Zusammenlegung kam auch die Eintracht Leidersbach als gemeinsamer Fußballverein zustande. Man hofft nur, dass es in Zukunft vielleicht noch einen Schritt weiter gehen könnte und Roßbach dazu kommt. Dann hätte man vielleicht noch bessere Chancen, auch in höheren Ligen zu spielen. Grundsätzlich gibt es natürlich gerade unter älteren Leuten noch den ein oder anderen, der sich in seiner Heimatgemeinde besonders wohl fühlt, aber man kann sagen: Die Orte haben sich gut zusammengefügt.«

Robert Ipkovitz

Robert Ipkovitz (59), Roßbach: »Die Situation ist genau wie vor 50 Jahren. Das heißt, dass es mit Sicherheit noch Unterschiede gibt in der Verteilung von Ressourcen. Man sieht, wo investiert wird, wo Neubauten entstehen, wo die Gemeinde aktiv wird. Roßbach ist da nicht an erster Stelle. Ich denke, der Vorteil der Zusammenlegung lag vor allem bei der Hauptgemeinde und dann natürlich den Orten, die, ich sage mal, kooperativer waren. Das sieht man zum Beispiel bei der aktuellen Baustelle in Roßbach: Es gibt da eine Umleitung über die Felder, dort wird nicht gemäht. Verkehrssicherheit ist das nicht. Aber man kann auch nicht von uns erwarten, dass wir jedes Mal über Hausen und Elsenfeld fahren. Es ist eine große Gemeinde, in der die Bürgermeister immer wieder aus dem Hauptort stammen. Da werden auch teilweise alte Hierarchien genutzt. In der heutigen Zeit ist es auch klar, dass ein kleiner Ort wie Roßbach eigenständig nicht mehr bestehen kann und es irgendwie einen Zusammenschluss geben muss. Aber als 'gelungen' würde ich den Zusammenschluss nicht bezeichnen.«

Kirchzell und Ottorfszell

Anja Kaufmann

Anja Kaufmann (42), Kirchzell: »Das Gemeinschaftsgefühl ist teils, teils. Ich würde sagen, jeder Ortsteil ist eher für sich, aber es sind eben Teile eines Ortes. Gerade bei den Kindern fällt mir das auf: In den umliegenden Ortsteilen, da spielt jeder mit jedem, egal in welchem Alter. In Kirchzell ist das eher weniger, weil es einfach größer ist. Der Zusammenhalt innerhalb der Ortsteile ist denke ich größer.«

Hubert Wolf

Hubert Wolf (86), Ottorfszell: »Das war schon sehr Thema damals. Wir hatten einen eigenen Bürgermeister, die Gemeinde hat bestanden, war kein Anhängsel irgendwo, sondern etwas Eigenständiges. Die Eingemeindung ist natürlich nicht sehr freudig aufgenommen worden. Aber wir waren schon immer Richtung Kirchzell orientiert, die Verwandschaft geht hin und her. Mich selbst hat das überhaupt nicht betroffen, ich bin schon 1969 als Lehrer nach Kirchzell in die Schule gekommen. Schwierigkeiten hat's nicht gegeben. Man fühlt sich schon als Kirchzeller. Ottorfszell ist eingemeindet, das ist jetzt eben so. Ich glaube auch, kein Mensch hat mehr den Wunsch, eigenständig zu sein, das wäre fast nicht möglich. Dafür sind es zu wenige Einwohner.«

Annika Namyslo