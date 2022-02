Bei Dekoramik in Klingenberg bleiben die Öfen aus

Fliesenhersteller stellt Fertigung ein - 100 Mitarbeiter verlieren ihre Jobs

Seit mehr als 100 Jahren werden hier Fliesen und andere keramische Produkte produziert. Bildunterschrift 2017-05-23 --> Seit mehr als 100 Jahren werden in den ehemaligen Albertwerken in Klingenberg - heute Dekoramik - Fliesen und andere keramische Produkte produziert. Fotos: Ruth Weitz Luftbildaufnahme von Klingenberg am Main - Dekoramik

Angeschlagen war die Dekoramik schon zum Zeitpunkt der Übernahme. Das zeigt der symbolische Kaufpreis von einen Euro für das rund 40.000 Quadratmeter große Betriebsgelände mit Produktionsgebäuden und Anlagen. Die Vorbesitzer, die italienische Gruppo Ceramiche Ricchetti, hatten in Klingenberg seit Ende der 1990er Jahren nicht mehr investiert, aber kräftig Gewinne abgeschöpft. »Die Italiener haben Klingenberg ausbluten lassen«, so der Eindruck ehemaliger Beschäftigter.

Zum symbolischen Kaufpreis musste Roy Ceramics vor zwei Jahren deshalb immerhin noch 1,7 Millionen Euro für die Rückzahlung von Schulden und den laufenden Betrieb aufbringen.

Für die angekündigte »Neuausrichtung« sollte Geschäftsführer Matthias Herrmann sorgen. Die Roy Ceramics hatte sich nach eigenen Angaben zuvor schon mit der Produktion von Sanitärkeramik in China beschäftigt, dies aber zum Zeitpunkt der Übernahme bereits aufgegeben.

Investitionen versprochen

Tätig war und ist das Unternehmen vor allem als Projektentwickler von Immobilien in den USA. Mit dem Kauf, so Herrmann damals, sollte die Keramiksparte »reaktiviert« werden. Investitionen am Standort Klingenberg galten dafür als dringend notwendig und wurden vom Käufer angekündigt. Herrmann verließ das Unternehmen im August 2021. Geschäftsführender Direktor ist seither Surasak Lelalertsuphakun (37); das Unternehmen firmierte zwischenzeitlich in Roy Asset Holding um. Der starke Mann in der Holding ist nach Informationen unserer Zeitung der Hongkonger Unternehmer Siu Fung Siegfried Lee (63), der im dreiköpfigen Direktorium für die Finanzen zuständig ist. In dessen Biografie findet sich auch ein Hinweis, warum die Immobilienentwickler ausgerechnet einen Fliesenhersteller kauften. Lee hat einen Master-Abschluss als Ingenieur für Keramikmaschinen.

Kernkompetenz nicht genutzt

Nach Recherchen unserer Zeitung war die Neuausrichtung trotz der einschlägigen Vorkenntnisse des neuen Eigentümers nicht geeignet, Dekoramik auf dem für europäische Hersteller schwierigen Markt besser zu positionieren. »Die eigentliche Kernkompetenz von Klingenberg, die Herstellung von technischen Keramikfliesen für Industrie und Labore wurde nicht genutzt«, so ein Branchenkenner. Statt dessen habe die Führung verstärkt auf dekorative Fliesen für den Wohnbereich gesetzt, damit aber an den Fähigkeiten des Klingenberger Werkes vorbei geplant. Denn der Trend bei Designern und Architekten geht seit Jahren zu immer größeren Formaten, die auf den Dekoramik-Anlagen gar nicht gefertigt werden können. Mit Beginn der Corona-Krise wurde die Belegschaft zeitweise in Kurzarbeit geschickt, seit August vergangenen Jahres dauerhaft.

Im November vergangenen Jahres hat Roy dann den Sanierungs- und Restrukturierungsberater Ralf Meinerzag (Bad Orb) zugezogen. Die Entscheidung, die Produktion nicht mehr anlaufen zu lassen, könne man seinen Auftraggebern nicht anlasten, sagt Meinerzag gegenüber unserem Medienhaus. Die Dekoramik sei schon bei der Übernahme in sehr schlechtem Zustand gewesen.

Nach Abwägung von Chancen und Risiken habe sich die Roy Asset Holding daher entschlossen, den Betrieb ganz einzustellen und die Dekoramik GmbH aufzulösen. Für die Fertigungsanlagen suche man bereits Käufer, was mit Gebäuden und Gelände geschehen werde, könne er zu jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen.

Sozialplan wird verhandelt

Zwei erste Gespräche mit Betriebsrat und Gewerkschaft über einen Sozialplan für die laut Homepage 96 Mitarbeiter habe er bereits geführt, berichtet der Finanz- und Unternehmensberater weiter. Die Abwicklung werde aber wohl noch sechs bis neun Monate dauern.

Für einen »fairen und guten Sozialplan« kämpft neben dem Betriebsrat auch Gewerkschaftssekretär Toni Lütgenau von der IG Bergbau-Chemie-Energie. »Die Beschäftigten standen vor zwei Jahren schon mal in der Situation und mussten um ihre Arbeitsplätze bangen. Jetzt machen sie die Tortur ein zweites Mal durch.«

Kritik an Management

Er sieht die Verantwortung für das Aus im Management durch den vorherigen und den jetzigen Eigentümer. Das Traditionsunternehmen sei von der Führung an die Wand gefahren worden. Immerhin sei man in »seriösen Gesprächen« über einen Sozialplan und die Gewerkschaft werde die Mitglieder auch bei der Suche nach neuen Arbeitsplätzen bestmöglich unterstützen.

Klingenbergs Bürgermeister Ralf Reichwein zeigte sich vom Aus für das Traditionsunternehmen überrascht. Offiziell seien er und die Stadt von der Geschäftsführung bislang nicht informiert worden. Nach der Übernahme habe es zwar ein Kennenlernen und ein freundliches Gespräch gegeben, danach hätten die neuen Eigentümer den Kontakt aber nicht mehr gepflegt.

Gedanken macht sich Bürgermeister Reichwein über die Zukunft des großen Firmengeländes auf dem er auch Altlasten vermutet. Eine neue Nutzung oder Weiterentwicklung werde sicher schwierig.

GEORG KÜMMEL

Hintergrund: Firmengeschichte Dekoramik Klingenberg Das Tonvorkommen in Klingenberg war neben der guten Verkehrsanbindung durch Mainschifffahrt und Eisenbahn der Grund, dass 1899 in Trennfurt eine Keramikfabrik entstand. Gründer war der gebürtige Amorbacher Heinrich Albert, der zu dem Zeitpunkt bereits in Wiesbaden-Biebrich ein Unternehmen hatte, das Rohstoffe für organischen Dünger verarbeitete. Er stand auch Pate für den Namen der Fliesenfabrik. Die "Albertwerke" Klingenberg spezialisierten sich auf die Herstellung von Steinzeug, Bodenfliesen und Mosaiken. Die lange erfolgreiche Firmengeschichte wurde später unter dem Namen "Klingenberger Dekoramik" fortgesetzt. Der Nischenhersteller von unglasierten, rutschfesten Bodenfliesen hatte bei Architekten. Planern und Großabnehmern weltweit einen guten Ruf. Noch 2019 verkaufte Dekoramik rund 1,5 Millionen Quadratmeter Bodenfliesen; 30 Prozent gingen in den Export. Auch nach dem Verkauf an den italienischen Konzert Ricchetti 1995 konnte sich Dekoramik lange im Markt behaupten. Doch die Konzernpolitik setzte zu wenig auf die speziellen Fertigkeiten des Standorts im Bereich der technischen Keramik; das Werk geriet in finanzielle Schwierigkeiten. 2019 verkaufte Ricchetti an den Investor Roy Ceramics, der jetzt die Produktion ganz einstellt. kü