Begegnung mit Mutter Teresa, Interreligiosität und ein Bombenanschlag: Flughafenseelsorger erzählt

Walter Maader ist Dienstältester im Job - Interview in Miltenberg

Miltenberg 14.10.2022

Pater Walter Maader vor dem Miltenberger Rathaus. Der 94-Jährige hat ein Buch über seine Tätigkeit als Flughafenseelsorger am Frankfurter Flughafen geschrieben. Dieses Buch stellte Maader im September in Miltenberg vor. Der evangelische Pfarrer Joseph Balasz (links) und Pater Walter Maader im Jahr 1973. Walter Maader telefoniert 1987 in seinem Büro im Frankfurter Flughafen.

Redakteurin Julie Hofmann nutzt seinen Besuch im Main-Echo-Verbreitungsgebiet für ein Gespräch. Sie fragt Maader nach seinem Alltag am Frankfurter Flughafen, nach schönen und schlimmen Erlebnissen in seiner Dienstzeit zwischen 1972 und 2003. Er arbeitete damals unter anderem mit evangelischen Pfarrern und Pfarrerinnen zusammen. Zum Seelsorge-Team gehörten zwei angestellte Sekretärinnen und rund 25 ehrenamtliche Helfer. Auch Interreligiosität und das Zölibat sind Interview-Themen.

Im Jahr 1972 betraten Sie mit Ihrer Stelle als Flughafenseelsorger komplettes Neuland. Bis dahin gab es so einen Beruf in Deutschland nicht. Wie sind Sie an die Sache herangegangen?

Ich wusste nicht, was ich mir darunter vorstellen sollte. Das war auch Neuland für den Bischof. Der sagte: Geh mal hin. Flughafenseelsorger gab es bereits in London, Paris, Brüssel, Madrid und Rom. Da hat die Landes- und Bundesregierung gesagt: Das müssen wir auch haben. 1968, als das Terminal 1 in Frankfurt geplant wurde, waren bereits eine Kapelle und Seelsorgeräume vorgesehen, sodass ich in die fertige Sache einsteigen konnte. Ich stand dann aber erstmal da und wusste gar nicht, wo ich bin. Ich bin vorher noch nie auf so einem riesen Flughafen gewesen.

Das Cover von "Höhenflüge und Bruchlandungen", geschrieben von Walter Maader.

Wie kann man Ihre damalige Arbeit beschreiben?

Die Grundidee war die Seelsorge an den Fluggästen. Aber da gibt es ja auch 70.000 Mitarbeiter. Ein Flughafen ist eine Großstadt ohne Einwohner. Da wohnt keiner, aber da arbeiten 70.000 Leute und da kommen täglich 150.000, 180.000 Reisende an. Ich dachte, du fängst mit den Mitarbeitern an, denn sie stehen in Kontakt mit den Reisenden. Auf diesem Weg haben wir viele erreicht.

Wie sah Ihr Alltag von 1972 bis 2003 aus - wenn man überhaupt von Alltag sprechen kann?

Ein Fixpunkt war die Messe um 9 Uhr. Alles andere hat sich ergeben. Plötzlich stand ich vor einer Situation, mit der ich nicht gerechnet hatte. Abends wollte ich heim, aber da kam jemand und hat dringend Hilfe gebraucht, da habe ich weitergemacht. Man konnte weder den Anfang noch das Ende bestimmen. Die Präsenz war alles. Ich hab ja im Flughafen gelebt, einen freien Tag gab es nicht. Ich habe schon nach elf Jahren, 1983, das Bundesverdienstkreuz bekommen, weil die Leute vom Vorstand gesehen haben: Da tut sich allerhand.

Können Sie Beispiele Ihrer Arbeit nennen?

Stellen Sie sich vor, Sie kommen aus China nach Frankfurt, können weder Deutsch noch Englisch. Dann rufen uns die Leute an, sagen: Der Mensch kommt nicht weiter. Die kriegen ja Panik. Wir hatten auch mal einen Herrn, der hat zu seiner Frau gesagt, ich geh auf die Toilette. Sie sollte bei den Koffern bleiben. Dann hat er die Frau nicht mehr gefunden, weil die untere Etage aussieht, wie die obere. Der Mann war schon am Verzweifeln. Diese Hilfen haben wir geleistet.

Aber Sie haben auch mal die Beichte abgenommen?

Wir hatten Erstkommunionen und Firmungen. Wir haben alles gemacht: Hochzeiten und die Toten verabschiedet. Im Jahr gab es 30 bis 40 Verstorbene. Da hat man den Sarg rausgeholt, die Angehörigen wollten die Toten nochmal sehen. Da spricht man ein Gebet, zündet eine Kerze an. Das ganze Leben hat sich am Flughafen abgespielt - von der Wiege bis zur Bahre.

Pater Walter Maader war in seiner Zeit am Fraport gerne mit dem Rad unterwegs.

Im Buch sind Sie auf zwei Fotos mit einem Fahrrad zu sehen. Was steckt dahinter?

Am Anfang habe ich es versucht mit Laufen, aber es sind ja viele Kilometer jeden Tag. Viele Mitarbeiter arbeiten draußen auf dem Vorfeld. Dann habe ich mir ein Fahrrad geliehen. Das war natürlich eine Erleichterung. Eigentlich war das Radfahren verboten, aber ich hatte Narrenfreiheit. Der Flughafen wusste: Wir machen eine gute Sache.

Was war ein besonders schönes Erlebnis?

Das waren einfach die Hochzeiten. Oder wenn Leute sich seit 30 Jahren nicht mehr gesehen hatten. Wenn wir sie abgeholt haben und sie durften nicht aus dem Transit, weil sie nur auf der Durchreise waren, dann haben wir sie doch rausgeführt und da lagen sie sich in den Armen mit ihren Bekannten. Die erzählen mir heute noch immer: Mein Gott, Sie waren damals unsere Rettung. Das waren für uns Kleinigkeiten, aber für die Leute etwas ganz Enormes.

Flughafenseelsorger Walter Maader während seiner Dienstzeit am Fraport. Das Bild wurde 1987 aufgenommen.

Was war auf der anderen Seite ein Ereignis, das besonders schlimm war? Das Ihnen vielleicht auch heute noch nachhängt?

Der Bombenanschlag von 1985. Da hab ich gerade telefoniert, als es einen solchen Schlag getan hat. Alles hat gebrannt, alle Hilfskräfte aus dem Flughafen wurden alarmiert. Ich bin sofort runter. Schreie, die Toten lagen da. So etwas kann man nicht vergessen. Ein Mitarbeiter, der war zehn Meter von der Bombe entfernt, und hat nichts abbekommen, keinen Splitter. Der kam jedes Jahr mit einem riesigen Bouquet von Blumen am 19. Juni und hat sie auf den Altar gestellt - aus Dankbarkeit. Er hat immer gesagt: Ich würde nicht mehr leben, wenn ich nicht einen solchen Schutzengel gehabt hätte.

Sie haben am Flughafen viele Berühmtheiten kennengelernt, zum Beispiel Papst Johannes Paul II. Welche weiteren großen Persönlichkeiten haben Sie gesehen und wer hat den tiefsten Eindruck bei Ihnen hinterlassen?

Johannes Paul II. war damals noch Erzbischof, er hat in Mainz Vorlesungen gehalten. Wir hatten auch die Kardinäle da - die sind auch nur Menschen. Einer hat zum Beispiel seinen Geldbeutel in Wien vergessen und konnte das Taxi nicht bezahlen. Wir haben ihm mit Geld ausgeholfen. Mutter Teresa war eine ganz besondere Persönlichkeit. Sie hat kaum etwas geredet, aber sie hat eine Atmosphäre verbreitet, die kann man nicht beschreiben. In ihrer Nähe war man besonders angerührt. Sie war die Ruhe in Person, das sowieso. Sie hatte immer den Rosenkranz in der Hand und hat gebetet.

Im Buch schildern Sie, wie international und religionsübergreifend die Seelsorge gearbeitet hat. So gab es zum Beispiel eine Gebetsnische für Muslime...

Unsere Einrichtung war aus ökumenischer Sicht so konzipiert, als hätte die Kirchenvereinigung schon stattgefunden. Wir saßen zusammen in einem Büro, hatten die Kapelle gemeinsam. Aber ich hab dann sehr schnell festgestellt: Es ist ja nicht nur ökumenisch, was wir hier machen, sondern interreligiös. Da kamen Muslime, Buddhisten, Hindus, Juden. Das war eine ganz neue Erfahrung für mich. Was haben wir 1970/80 vom Islam gewusst? Gar nichts. Wir mussten umdisponieren. Ich habe den Teppich der Muslime in die christliche Kirche gelegt. Deswegen schrieben Leute an den Bischof: Das darf nicht sein. Die Anzeigen haben sich dann im Papierkorb wiedergefunden.

Pater Walter Maader (links) und der evangelische Pfarrer Joseph Balasz im Jahr 1973.

Also waren Sie Ihrer Zeit voraus?

Wir mussten das sein, denn der Flughafen ist als Ganzes seiner Zeit voraus. Die Internationalität war von vorneherein gegeben. Wir wollten nicht wissen, woher jemand kommt. Es gab nur eine Frage: Wie kann ich Ihnen helfen?

Wünschen Sie sich deswegen mehr Offenheit von der katholischen Kirche?

Wünschen tut man sich das immer, aber es geht nicht so schnell, wie man es sich wünscht. So eine Weltkirche in Bewegung zu setzen, ist ein schweres Ding, das ist fast nicht zu machen. Aber es gab schon Fortschritte.

In Ihrem Buch klingt durch, dass Sie am Flughafen den Sinn Ihres Lebens gefunden haben.

Ich habe ihn wirklich dort gefunden. Mit den Menschen zusammensein, tiefer in sie reinzuschauen und zu erkennen, dass alle Menschen sind. Alle haben dieselbe Würde, dieselben Menschenrechte.

Im Buch wird in einem Kapitel ganz knapp das Thema Frauen angesprochen. So hatten Sie eine Freundin, bevor Sie sich dazu entschlossen haben, Priester zu werden. Die heiratete dann aber jemand anderen. Was halten Sie vom Zölibat?

Wenn, dann muss man eine Sache ganz machen. Am Flughafen habe ich es erlebt. Ich war sieben Tage in der Woche dort. Mit einer Familie geht das einfach nicht zusammen. Wenn jemand in Not ist, muss jemand da sein. Da kann ich nicht sagen: Ich muss jetzt zur Familie. Ich hätte aber kein Problem damit, wenn das Zölibat fällt.

Viele Passagen in Ihrem Buch drehen sich um Ihre Kindheit während der NS-Zeit. Wie sehen Sie das jetzt, wo aktuell wieder Krieg in Europa herrscht?

Der Verlag meinte, die NS-Zeit muss mit rein. Die NS-Zeit war schrecklich. Es könnte sein, dass wir wieder dahin zurückfallen. Wer den Krieg erlebt hat, der sagt: Nie wieder Krieg! Aber die Geschichte der Menschheit ist eine Geschichte der Kriege. Den gerechten Krieg gibt es nicht, nur den gerechten Frieden. Aber es gibt einen gerechtfertigten Waffeneinsatz, das ist die Selbstverteidigung. Das erleben die Ukrainer.

Pater Maaders Dienstfahrrad gibt es im Flughafen Frankfurt noch. Es ist Baujahr 1958.

Gibt es die Flughafenseelsorge im Frankfurter Flughafen noch?

Ja, sie ist immer noch in pallottinischer Hand. Aber seit 2003 haben das sechs Personen gemacht. Da wechselt es viel. Man muss für eine Sache brennen. Wenn Sie nur hingeschickt werden, haben Sie die Nase schnell voll. Denn das ist kein Vergnügen, es gibt harte Anforderungen.

Vermissen Sie den Flughafen manchmal?

Am Anfang habe ich ihn sehr vermisst. Heute freue ich mich, wenn ich etwas höre. Wir haben am 18. Oktober 50-jähriges Jubiläum, da bin ich als Ehrengast eingeladen.

Julie Hofmann

Zur Person: Walter Maader Pater Walter Maader, Jahrgang 1928, ist in Würzburg aufgewachsen. Dort erlebte er den Zweiten Weltkrieg mit. Auch heute fühlt Maader sich noch als Würzburger. Er machte zunächst eine Lehre zum Industriekaufmann, bevor er 1952 der vom heiligen Vinzenz Pallotti (1795-1850) gegründeten kirchlichen Laien- und Priestervereinigung beitrat. Nach der Tätigkeit als Gemeindeseelsorger wechselte er 1972 an den Frankfurter Flughafen. Er ist zudem Mitglied der International Association of Civil Aviation Chaplains (IACAC), deren Vorsitzender er 20 Jahre lang war. Seinen Ruhestand verbringt er in der pallottinischen Hochschule im rheinland-pfälzischen Vallendar. Noch immer übernimmt er Seelsorgeeinsätze in Vallendar und Umgebung und leitet auch aushilfsweise Gottesdienste. Sein Buch "Höhenflüge und Bruchlandungen - Der dienstälteste Flughafenseelsorger Deutschlands erzählt" erschien 2021 beim "bene! Verlag". (juh)