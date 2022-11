Beet und Blühwiese müssen reichen: Obernburger Grüne wollten den Rosengarten mit einem Garten der Sinne aufwerten

Die Obern­bur­ger Grü­nen hat­ten es sich so sc­hön aus­ge­malt: Mit Fit­ness- und Mas­sa­ge­ge­rä­ten, Hoch­bee­ten und ei­ner Blühw­ie­se, ei­nem Bar­fußpfad und spi­ri­tu­el­lem La­byrinth woll­ten sie den Ro­sen­gar­ten auf­wer­ten. Ihn »neu ge­stal­ten, für ei­nen tou­ris­ti­schen Mo­ment sor­gen«, wie Hei­di We­ber sagt. Selbst ei­nen ver­hei­ßungs­vol­len Na­men für das Pro­jekt gab es schon: Gar­ten der Sin­ne. Der Bau­aus­schuss je­doch konn­te die Eu­pho­rie der Grü­nen-Frak­ti­on nicht tei­len, er lehn­te den An­trag ab - zu­min­dest in so gro­ßen Tei­len, dass nun Spon­so­ren ab­zu­sprin­gen dro­hen. Denn was bleibt, ist laut Stadträ­tin We­ber kein Gar­ten der Sin­ne mehr.