Beeinträchtigungen bei der Maintalbahn ab 28. August

Zugverkehr: Regionalbahn beginnt und endet in Bad Mergentheim

Kreis Miltenbetg 24.08.2022 - 14:25 Uhr < 1 Min.

Der Grund ist die Modernisierung der Stellwerkstechnik auf der südlichen Tauberbahn. Sowohl die Regionalexpresszüge als auch die ab Wertheim verkehrenden Regionalbahnen enden und beginnen in Bad Mergentheim. Hier muss in Busse des Schienenersatzverkehrs umgestiegen werden. In Blaufelden wiederum besteht Anschluss an Züge nach Crailsheim. Reisende, die auf der Gesamtstrecke der Tauberbahn unterwegs sind, müssen demnach zweimal umsteigen. eb

Der Baustellenfahrplan ist in die elektronische Fahrplanauskunft eingearbeitet und kann heruntergeladen werden unter ">www">.westfrankenbahn.de/fahrplan/">verkehrsmeldungen

