Bedürftigen Kindern eine Freude machen

Soziales: Jeder kann Weihnachtsengel spielen - Aktion der Rotarier in Kooperation mit Martinsladen Erlenbach

Obernburg 18.11.2021

Man kann Gutscheine im Wert von 5 bis 50 Euro erwerben. Weihnachtsbaum mit Gutscheinen der Weihnachtsengel-Aktion der Rotarier Obernburg. Hier im Gasthaus Krone in Elsenfeld.

Wie in den Vorjahren will die »Aktion Weihnachtsengel« den Kindern wieder ein freudiges Leuchten in die Augen zaubern. Partner des Projekts ist die Caritas, in Zusammenarbeit mit dem Martinsladen in Erlenbach. In dem Sozialkaufhaus weiß man, wer bedürftig ist. Das wird auch regelmäßig überprüft.

Während in den Vorjahren bunte Päckchen übergeben werden konnten, lasse die Corona-Lage leider nur Geschenkgutscheine zu. Unter anderem werden die Gutscheine im Wert nach dem Alter des Kindes gestaffelt. Je nach Jahrgang der Kinder ist ein gewisser Wert festgelegt, der nicht überschritten werden darf - zwischen 5 und 50 Euro. Die Kinder dürfen sich aus dem Katalog des Spielwarengeschäfts Kaufstätte Winter in Erlenbach etwas aussuchen. Jugendliche, die nichts in dem Katalog finden, können sich zwischen einen Kino- oder einem Buchgutschein entscheiden.

Wunschbäume an acht Orten

Wer die Aktion unterstützen will, kann seit dem 8. November Weihnachtsengel spielen. Dazu wählt man in einem der folgenden Geschäfte einen Gutschein aus und zahlt dafür: im Gasthaus Krone in Elsenfeld, bei Küchen Keie in Hanau, bei der Gärtnerei Löwer in Goldbach, Mömlingen und Roßdorf, bei Schera-Moden in Großwallstadt, in der Alten Stadtapotheke in Obernburg und in der Stadtapotheke in Erlenbach. Mindestens bis zum 25. November stehen die Wunsch-Bäume dort.

Herzenswunsch erfüllen

Die Käufer sollten nicht das Gefühl haben, zu spenden, sondern einen Herzenswunsch zu erfüllen, wie Karin Kenntemich vom Rotary Club erwähnt. Insgesamt sind es jedes Jahr rund 220 Wünsche, die erfüllt werden.

Gängige Geschenkwünsche sind laut Kenntemich ferngesteuerte Autos, Puppen oder auch Playmobil.

Die Gutscheine werden kurz vor Weihnachten vom Martinsladen in Erlenbach an die Eltern verteilt, die das Geschenk mit nach Hause nehmen dürfen. Diese Gutscheine können die Eltern bei der Kaufstätte Winter, in der Kinopassage und in der Buchhandlung Lieblingsbuch in Erlenbach einlösen und ihren Kindern an Heiligabend eine Freude machen.

Wer mitmacht, bekommt als Dankeschön eine schön gestaltete Karte mit der Aufschrift: »Sie sind ein echter Weihnachtsengel und werden eine n kleinen bedürftigen Menschen in der Region glücklich machen.«

VALERIA DELLA PIETA

Hintergrund In der Krone in Elsenfeld steht einer der Bäume, an denen die Gutscheine hängen, mit denen man bedürftigen Kindern eine Freude machen kann.