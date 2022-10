Zwei Kan­di­da­ten ver­sp­re­chen fri­schen Wind für Er­len­bachs Rat­haus: Chri­s­toph Be­cker (CSU) und Ben­ja­min Boh­len­der (SPD) wol­len zur Bür­ger­meis­ter­wahl in Er­len­bach im Früh­jahr 2023 an­t­re­ten. Nach 24 Jah­ren tritt Amts­in­ha­ber Mi­cha­el Ber­nin­ger (CSU) nicht mehr an, ein drit­ter Kan­di­dat ist der­zeit nicht in Sicht. Wo­mit wol­len Be­cker und Boh­len­der punk­ten und was wol­len sie als Bür­ger­meis­ter er­rei­chen?