Bebauungsgebiet "Haseläcker I": Veränderungen und Vorkaufsrecht geregelt

Gemeinderat: Maßnahmen sollen künftige Wohnbebauung sichern

Großheubach 10.08.2022 - 13:51 Uhr < 1 Min.

Um im Großheubacher Gebiet "Haseläcker I" künftig Wohnbebauung zu ermöglichen, hat der Gemeinderat am Dienstag für einige Flurstücke eine Veränderungssperre und Vorkaufsrechtssatzung erlassen.

Das betroffene Areal befindet sich nach den letzten Wohngebäuden der Straße "Beim Trieb", vom Innenort kommend und in Fahrtrichtung Baugebiet Sandheide und der Zuwegung Klotzenhof auf der rechten Seite. Bürgermeister Gernot Winter blickte zurück: Bereits in der Sitzung am 17. Dezember 2019 hatte das Gremium beschlossen, einen Bebauungsplan "Haseläcker I" aufzustellen, um dort Wohnbebauung zu ermöglichen - die Areale seien im Flächennutzungsplan als Entwicklungsflächen dargestellt. Der geplante Geltungsbereich umfasse Teile von vier Flurnummern.

Die Veränderungssperre diene dazu, die künftige Planung zu sichern und werde als Satzung erlassen. Zum Vorkaufsrecht erklärte der Bürgermeister, dass gemäß Baugesetzbuch die Kommune in Gebieten, in denen sie städtebauliche Maßnahmen in Betracht ziehe, zur Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung mittels Satzung Flächen ausweisen dürfe, für welche ihr dann ein Vorkaufsrecht zustehe. Der Begriff "städtebauliche Maßnahmen" könne, so Winter, weit ausgelegt werden und es würden auch informelle Planungen genügen. Eine eigentliche Überplanung des Gebietes müsse noch nicht erfolgt sein.

Die Vorkaufsrechtssatzung eröffne der Gemeinde die Möglichkeit, bei einem Grundstücksverkauf eingreifen zu können, um Flächen für eine künftige Wohnbebauung zu sichern. Eine unmittelbare Haushaltsbelastung sei durch den Satzungserlass nicht gegeben. Beide Beschlüsse - Veränderungssperre und Vorkaufsrechtssatzung - erfolgten jeweils mit einer Gegenstimme von Rene Zwißler (CSU).

mab