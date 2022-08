Beavers-Open-Air mit Kino, Livemusik und Ausstellung

Ob Beat­les, El­vis Pres­ley, Prin­ce oder Pe­ter Maf­fay: Vie­le Künst­ler, die sich welt­weit ei­nen Na­men ge­macht ha­ben, sind für ih­re Fans auch auf der Lein­wand zu se­hen. Un­zäh­l­i­ge Sän­ger ha­ben sich in ih­rer Kar­rie­re schon ein­mal als Schau­spie­ler ver­sucht, und es gab und gibt auch Film- und Fern­seh­hel­den, die sich als Sän­ger ver­su­chen oder mit Bands auf Tour ge­hen. Man­che mit mehr, an­de­re mit we­ni­ger Er­folg. Ge­nau um die­se Künst­ler dreht sich am kom­men­den Wo­che­n­en­de, 20. und 21. Au­gust, al­les im Bea­vers in Er­len­bach.