BDKJ überrascht vom Verkauf des Miltenberger Jugendhauses St. Kilian

Katholische Jugend sieht Bestand nicht ausreichend gesichert

Miltenberg 13.12.2022

Wie unser Medienhaus in der vergangenen Woche berichtete, hat das Bistum das Jugendhaus Sankt Kilian in Miltenberg an die H&B Hallen- und Bodenentwicklungsgesellschaft in Aschaffenburg verkauft und für zehn Jahre zurückgemietet.

Der Bistums-Sprecher verwies darauf, dass sich der neue Investor komplett um die Instandsetzung kümmere. So sei das Dämmen von Dächern und Kellern sowie ein teilweiser Austausch von Fenster im Vertrag festgeschrieben. Die Diözese sei lediglich für Schönheitsreparaturen verantwortlich. Der Verkauf ist Teil des Sparprozesses in der Diözese Würzburg.

Erhalten und weiterentwickeln

Der BDKJ Würzburg weist in seiner Pressemitteilung darauf hin, dass junge Menschen Räume für Entfaltung und außerschulische Bildung brauchen. Deshalb habe man nicht nur den Erhalt des Jugendhauses St. Kilian in Miltenberg sondern auch eine bauliche und inhaltliche Weiterentwicklung des Jugendhauses und seiner Angebote gefordert.

Die Entscheidung des Bistums Würzburg zum Verkauf sei völlig überraschend gekommen, heißt es weiter. »Wir als BDKJ-Diözesanvorstand begrüßen, dass kurzfristig in und um das Jugendhaus St. Kilian Jugendarbeit weiter stattfinden kann«, nimmt Florian Bauer, BDKJ-Diözesanvorsitzender Stellung. »Jedoch stellt für uns ein Mietvertrag über zehn Jahre keine solides Fundament für Jugendarbeit dar, sondern verlagert die Diskussion um Räume und Angebote für junge Menschen am Untermain nur in die Zukunft.«

Dies habe schon die Schließung des Schullandheims Thüringer Hütte im vergangenen Jahr gezeigt. Eine zukunftssichere Lösung im Sinne von Kindern und Jugendlichen wäre nach Ansicht des BDKJ ein Weiterbetrieb des Jugendhauses im Eigentum der Diözese Würzburg. Nur so sei der Einfluss auf jugendarbeitsrelevante Baumaßnahmen gesichert.

Schlechte Informationspolitik

Darüber hinaus kritisiert der BDKJ-Diözesanvorstand das Vorgehen der Bistumsleitung beim Verkauf des Jugendhauses. Der BDKJ als Dachverband der katholischen Jugendverbände und damit als Stimme der Jugend sei weder in den Verkaufsprozess eingebunden gewesen noch darüber informiert worden.

Somit seien die Meinungen, Erfahrungen und Bedürfnisse der betroffenen Jugendarbeitsgruppen nicht in den Entscheidungsprozess eingeflossen, kritisiert Florian Bauer und verweist auf die Ergebnisse des Synodalen Wegs: »Wir sind enttäuscht, dass der Beschluss der Synodalversammlung zu 'Macht und Gewaltenteilung in der Kirche' in unseren Augen nicht beachtet wurde. Wir können nicht erkennen wie die kirchlichen Entscheidungsträger ihrer Transparenzpflicht nachgekommen sind und wie die Beteiligungsrechte der Gläubigen, insbesondere von Kindern und Jugendlichen, gesichert wurden.«

