BBV startet Glasfaserausbau im südlichen Landkreis noch dieses Jahr

Neun Kommunen beteiligen sich, Miltenberg und Bürgstadt nicht

Miltenberg 22.06.2022 - 14:37 Uhr

In Amorbach, Eichenbühl, Kirchzell, Kleinheubach, Laudenbach, Neunkirchen, Rüdenau, Schneeberg und Weilbach hat die BBV die Zielvorgabe der Vorvermarktung deutlich überschritten und wird nun diese Kommunen mit Glasfaser versorgen. Über die Planungen und weitere Entwicklung informierten Vertreter des Unternehmens die beteiligten Kommunen.

2094 abgeschlossene Verträge waren Voraussetzung zum Ausbau, deutlich über 3000 wurden abgeschlossen. Damit haben sich bereits über 30 Prozent der ansässigen Haushalte und Betriebe für einen Glasfaseranschluss entschieden. »Jetzt, da es sicher ist, dass die BBV ausbaut, sind wir zuversichtlich, eine Quote von 35 bis 40 Prozent zu erreichen. Dafür verlängern wir die Vorvermarktungsphase bis Mitte Juli, um auch die unentschlossenen und zögerlichen Haushalte zu erreichen, die bisher Zweifel an einem Ausbau durch die BBV hatten«, erklärt der Pressesprecher Thomas Fuchs.

»Mit offenen Armen empfangen«

Für den BBV-Vertriebschef Sascha Bender war die Unterstützung der Kommunen für das Projekt sehr wichtig. »Wir sind in den neun Kommunen mit offenen Armen empfangen worden.« Als Vorteilhaft haben sich dabei das begleitende Angebot einer Vereinsförderung, von dem reichlich Gebrauch gemacht wurde, die einmalig kurze Kündigungszeit der Verträge von einem Monat und das Versprechen auf einen Ausbau, der alle Haushalte erreicht, erwiesen. Das habe das Vertrauen in das Unternehmen und seine Angebote deutlich gestärkt. Durch ihr sehr stabiles Netz hätten sie eine sehr niedrige Kündigungsquote und können deshalb so kundenfreundlich agieren.

Im nächsten Schritt wird mit den Planungen für den flächendeckenden Ausbau der Kommunen begonnen. »Es freut uns, dass so viele unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger diese wichtige positive Entscheidung getroffen haben«, erklärte Allianzsprecher Peter Schmitt. Ihm ist es wichtig, dass das Unternehmen flächendeckend ausbaut und kein Ortsteil zurück bleibt. Das Investitionsvolumen liegt bei rund 37 Millionen Euro und wird ohne Förder- oder Steuergelder komplett privatwirtschaftlich finanziert. Im nächsten Schritt sind jetzt auch die Kommunen gefragt. Die Verwaltungen werden in enger Zusammenarbeit mit weiteren Behörden und Trägern öffentlicher Belange, die etwa Leitungen für die Infrastruktur in den Ortschaften verlegt haben, die Ausbauplanungen begleiten. »Es geht im gesamten Ausbaugebiet um eine Trassenlänge von 315 Kilometern und fast 11.000 Liegenschaften«, ergänzt Schmitt. Thomas Münig (Bürgermeister Kleinheubach) wünschte sich eine rechtzeitige Absprache der Bauarbeiten in den jeweiligen Kommunen, denn sie müssen Personalkapazitäten mit vorhandenem Personal zur Verfügung stellen.

Bürgermeister Peter Schmitt (Amorbach) berichtete von seinen Erfahrungen mit Baufirmen, bei denen aus Kapazitätsgründen einzelne Maßnahmen nicht wie geplant abgelaufen seien. Fuchs klärte auf, dass sein Unternehmen mit 16 Baufirmen, die als Generalunternehmer für die BBV auftreten und weitere Subunternehmen engagieren, detaillierte, vertragliche Vereinbarungen über die Zusammenarbeit abgeschlossen habe. Darin sei unter anderem auch geregelt und es werde auch kontrolliert, dass auf jeder Baustelle ein Mitarbeiter sein muss, der sich auf Deutsch verständigen könne. Während der Baumaßnahme gäbe es auch eine Hotline, an die man sich bei Problemen im Zusammenhang mit der Baumaßnahme wenden könne. Sie würden ihre Infrastruktur nach dem Ausbau im Open Access (einer baut, die anderen können nutzen) auch weiteren Unternehmen zur Nutzung zur Verfügung stellen. Daher mache es wenig Sinn, für viel Geld ein weiteres Netz in den einzelnen Ortschaften zu realisieren und dafür andere Ortschaften nicht auszubauen.

Stefan Schwab (Kirchzell) erhielt auf seine Nachfrage die Antwort, dass bei einem bereits erfolgten und staatlich geförderten Ausbau die BBV auf diese vorhandene Infrastruktur zurückgreifen werde. Bei einer Fachtagung sei die Devise ausgegeben worden: »Weg vom Wettbewerb zwischen Netzen und hin zum Wettbewerb auf dem Netz.«

»Es hat einfach nicht gepasst«

Bei der Glasfaserversorgung werden vorerst zwei Kommunen im südlichen Landkreis Miltenberg nicht dabei sein: die Stadt Miltenberg und die Gemeinde Bürgstadt. Diese beiden Kommunen werden nicht von der BBV mit Glasfaser versorgt. Dort hatte nach schwachen Zwischenzahlen das Unternehmen die Vorvermarktung abgebrochen. Enttäuscht darüber zeigt sich Thomas Fuchs, der Pressesprecher der BBV Deutschlang GmbH: »Wir waren in der Region als neues Unternehmen noch nicht auf dem Markt so präsent. Als neuer und unbekannter Anbieter sind wir während der Vorvermarktung aber auf sichtbare Präsenz und Unterstützung angewiesen.«

Das sei in den beiden Kommunen schwierig gewesen. So hätten sie etwa in Bürgstadt nicht wie gewünscht mit Laternenplakaten oder großflächig auf Bauzäunen und Anhängern für ihr Vorhaben werben dürfen. Obwohl die Gemeinde durch eine kostenlose Infrastruktur stark profitieren könnte, hätte die BBV für eine geplante Infoveranstaltung Hallenmiete zahlen sollen. Selbst der Platz für ihren Info-Container wurde nicht kostenlos zur Verfügung gestellt. »Ich möchte keinem hier die Schuld geben. Wahrscheinlich hätten wir mehr kommunizieren müssen. So hat es einfach nicht gepasst«, erklärt Fuchs abschließend.

Hans-Jürgen Freichel