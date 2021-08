Blickpunkt-Story: Hochwasser im Erftal 1978 - Geflutete Häuser, mitgerissene Tiere und danach die Gaffer

Bilder der Verwüstung, wie sie am 24. Mai 1978 im Main-Echo erschienen sind.

Unter der Überschrift »Unwetter verwüsteten Orte am bayerischen Untermain« berichtete das Main-Echo 1978 von der Katastrophe. Hier Originalausschnitte der damaligen Berichterstattung: »Verheerende Unwetter mit wolkenbruchartigen Regenfällen lösten am späten Montagabend in Franken und Baden-Württemberg eine Katastrophensituation aus, die sich erst am Dienstagmittag entspannte. Am bayerischen Untermain war vor allem die Gemeinde Eichenbühl mit ihren Ortsteilen Riedern und Pfohlbach von der Unwetterkatastrophe betroffen. Die Ortschaft war bis zum Dienstagmorgen durch Hochwasser und Erdrutsche von der Außenwelt abgeschnitten. Ein Blitzschlag hatte die Stromversorgung unterbrochen, die erst am Dienstagmorgen gegen 9 Uhr wieder funktionierte.

Campingwagen zerschellen

Innerhalb kurzer Zeit verwandelte sich am Montagabend die Erf in einen reißenden Fluss, der in Eichenbühl Häuser überschwemmte, den Campingplatz überflutete, sämtliche Campingwagen zerstörte und einen Teil von ihnen wegschwemmte. Viele zerschellten dabei an Brücken oder Häusern.

In Riedern (Anmerkung der Redaktion: Gemeint war Pfohlbach) wurde das Sägewerk Konrad von einem Zufluss der Erf, dem Kaltenbach, überflutet. Haushoch gestapelte Holz-Lagerbestände wurden von den Wassermassen bis nach Eichenbühl abgetrieben. Drei Brücken in der Nähe von Pfohlbach brachen zusammen.

In Pfohlbach reichte das Wasser bis zu zweieinhalb Meter an den Außenwänden der Häuser hoch. Eine Schreinerei wurde völlig zerstört. Im Parterre des dazugehörenden Wohnhauses rissen die Fluten eine Seitenmauer ein und unterspülten sie (Anmerkung der Redaktion: siehe Betroffenenbericht).

Der Eichenbühler Campingplatz.

Im Eichenbühler Ortsteil Riedern, der an einem Seitenhang des Erftales liegt, wütete ein Zufluss der Erf am schlimmsten. Der ansonsten harmlose Bach überflutete eine Straße und blockierte sie mit zwei Meter hohen Geröllmassen, die er von der Höhe des Berges mitgerissen hatte. Seit Montagnacht vier Uhr versuchten amerikanische Einheiten, mit schweren Räumfahrzeugen eine Gasse durch die Schlamm- und Gesteinsmassen zu bahnen.«

Weiterer Bericht

Am gleichen Tag erschien ein weiterer, ausführlicher Bericht im damaligen »Miltenberger Tagblatt«. Hier lautete die Überschrift: »Mindestens fünf Wolkenbrüche: Hochwasser-Katastrophe in den Ortschaften Eichenbühl, Riedern und Pfohlbach«: »Über diese drei Orte brach am Montagabend eine Katastrophe herein, wie sie seit Menschengedenken noch nicht da war. Mindestens fünf Wolkenbrüche gingen über dem dem Erftal und den benachbarten Odenwaldhöhen nieder. Mit einer Springflut traten Erf und Kaltenbach innerhalb kürzester Zeit über die Ufer. In den genannten Ortschaften war schon frühzeitig das Licht ausgefallen, Erdrutsche verschütteten die Straße und schnitten die Orte vorübergehend von der Außenwelt ab.

Verzweifelte Menschen

Verzweifelte Menschen rannten in Straßen und Höfen herum, trugen Hausrat fort, stopften Türen und Fenster zu, um den heranflutenden Wassermassen den Eintritt zu verwehren. Aber alle Mühe halft nichts. Innerhalb kurzer Zeit standen Straßen, Häuser, Wohnungen und Gehöfte unter Wasser. Die Fluten rissen alles mit was im Wege stand. Wohnwagen, Autos, Hallen, Gartenzäune

und Hoftore. Verbissen kämpften die Männer der Hilfsorganisationen gegen die Fluten. Die Einwohner hatten zum Teil Mühe, das eigene Leben zu retten.

Riedern nach der Katastrophe.

Auf der Straße zwischen Miltenberg und Eichenbühl war die Fahbahn mehrfach von Erdrutschen verschüttet. Die Straßen mussten freigemacht werden, um den Fahrzeugen der Rettungsmannschaften den Weg freizuhalten. Mitten im strömenden Regen, im Tosen der Fluten und in der Dunkelheit immer wieder verzweifelte Rufe von Menschen. Das galt besonders für den Ortsteil Riedern, wo die Felsbrocken, das Geröll, der Schlamm und mächtige Holzstämme mitten in das Dorf gerissen wurden. Ein Wunder, dass niemand verletzt oder getötet wurde.

Weinende Kinder

Frauen flüchteten mit Kindern auf dem Arm oder an der Hand aus den Häusern, nur weg von den herabstürzenden Fluten, vor den Erdmassen, die Scheunen und Hallen einrissen. Weinende Kinder, klagende Frauen, das Schreien des Viehes, das Rufen der Männer, das alles mischte sich in den Lärm des prasselnden Regens, in die gewaltigen Schläge des Donners und den Lärm der herabstürzenden Wasser- und Erdmassen. Das gleiche Bild bot sich in der Nacht auch im Ortsteil Pfohlbach, wo der Kaltenbach furchtbare Verheerungen anrichtete. Kaum jemand hat in dieser Nacht geschlafen, zudem es in den Häusern kalt und nass war, da mit dem Strom auch die Heizungen ausfielen. (juh)