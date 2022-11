Bayerischer Verdienstorden für Großwallstädterin

Ingrid Stenger für Verdienste um Jägerinnen ausgezeichnet

Großwallstadt 02.11.2022 - 12:09 Uhr < 1 Min.

Ingrid Stenger aus Großwallstadt erhält aus den Händen von Ministerpräsident Markus Söder den Bayerischen Verdienstorden. Foto: Jörg Koch/Staatskanzlei

Söder würdigte Stenger als unterfränkische Repräsentantin des Bayerischen Jägerinnenforums, die sich in besonderer Weise für die weibliche Jagd engagiert. Stenger ist außerdem stellvertretende Vorsitzende der Kreisgruppe Obernburg des Bayerischen Jagdverbands und Beauftragte für »Natur erleben und begreifen«. In diesem Rahmen bringt sie Kindern und Jugendlichen in Führungen durch ihr Revier einen achtsamen Umgang mit dem Lebensraum Wald nahe. Leitlinie des Handelns von Ingrid Stenger seien immer der Schutz der Natur und ein sinnvolles Zusammenspiel von Wild, Wald und Jagd, heißt es in der Würdigung.

Neben Ingrid Stenger wurden noch 70 weitere Personen mit dem Verdienstorden ausgezeichnet, darunter Nilüfer Ulusoy aus Klingenberg, Vorsitzende des Erlenbacher Vereins »Frauen für Frauen«, für ihre langjährigen Verdienste um die Integration von Frauen. Auch Prominente wie die Schauspieler Fritz Wepper und Gaby Dohm, der Liedermacher Fredl Fesl, die Moderatoren Kai Pflaume und Nina Ruge sowie die Eisschnellläuferin Anni Friesinger-Postma wurden für ihr soziales Engagement ausgezeichnet. Der Verdienstorden wird als Zeichen ehrender und dankbarer Anerkennung für hervorragende Dienste um den Freistaat Bayern und das Bayerische Volk verliehen.

