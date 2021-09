Bayerische Naturparke interaktiv in Mömlingen erleben

Dauerausstellung ab sofort im Mömlinger Adam-Otto-Vogel-Haus jeden Donnerstag

Mömlingen 19.09.2021

(v.links) Naturpark-Rangerin Sandra Weimer , stellvertretender Landrat Bernd Schötterl, Bürgermeister Siegfried Scholtka und Jutta Weber, Geschäftsführerin der Geschäftsstelle des Geo-Naturparks Bergstraße-Odenwald bei der Eröffnung der Dauerausstellung "Naturparke in Bayern" im Mömlinger Adam-Otto-Vogel-Haus.

Nach dem halbstündigen offiziellen Teil auf dem Dorfplatz mit Grußworten seitens Bürgermeister Siegfried Scholtka, des stellvertretenden Landrates Bernd Schötterl und Jutta Weber, Geschäftsführerin der Geschäftsstelle des Geo-Naturparks Bergstraße-Odenwald, durften die Besucher die Dauerausstellung samt gemütlicher Sitzwiese und interaktivem Bildschirm auf sich wirken lassen. Neben einem Memory-Spiel für die kleinen Entdecker, begeistert der Bildschirm vor allem mit gut gegliederten Informationen zu den 19 bayerischen Naturparken.

Für die musikalische Gestaltung sorgte der Eisenbacher Chor »Lyra Musica« mit rhythmischen und melodischen afrikanischen Klängen. Um die Gaumenfreuden kümmerte sich der Mömlinger Carneval Verein. Außerdem konnten Jung und Alt Holzblumen bemalen und an einem weiteren Stand regionale Obst- und Gemüsesorten begutachten.

Bereits im vergangenen Sommer gastierte die gleichnamige Wanderausstellung, ein Gemeinschaftsprojekt der Naturparke unter Federführung des Naturparverbandes Bayern, im AOV. »Da haben wir gemerkt, dass die Ausstellung super in das Haus passt und ich bin mit der verrückten Idee, wie es wäre die Ausstellung dauerhaft in Mömlingen zu zeigen, zu Bürgermeister Scholtka gegangen«, erinnert sich Jutta Weber. So sei es zu der Dauerausstellung, einer Zweitausfertigung der Wanderausstellung, gekommen. 36 000 Euro hat die Installation gekostet und wird zu 70 Prozent vom Freistaat Bayern gefördert. Ebenfalls gefördert wird die Stelle der Naturpark-Rangerin Sandra Weimer. Weimer hat ihr Büro im AOV, der gleichzeitigen Umweltpädagogischen Station des Geo-Naturparks, und bietet donnerstags eine Sprechstunde von elf bis 12 Uhr an.

Besonderheiten in Bildern

Geordnet nach Themen, widmet sich die Exposition mit eindrucksvollen Bildern den Besonderheiten der 19 bayerischen Naturparke. Angefangen bei den Pflanzen und Tieren, über die Gewässer und Geologie bis hin zu den menschlichen Einflüssen, die diese Landschaften geprägt haben.

»Die Natur kann ohne uns leben, aber wir nicht ohne die Natur«, betonte Bürgermeister Scholtka und wünschte sich einen regen Besuch, damit sich »dadurch die Verbindung der Menschen zur Natur steigert«. Bernd Schötterl ging davon aus, dass sich die Exposition lohnen und nicht nur für regional verwurzelte Gäste, sondern auch für viele Menschen aus ganz Bayern ein Anziehungspunkt sein wird.

JENNIFER LÄSSIG