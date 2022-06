Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Bauvorhaben in Eichenbühl im Plan

Gemeinderat: Bürgermeister informiert Räte über Sachstände - Neubau der Erfbrücke und Kita-Erweiterung

Eichenbühl 16.06.2022 - 13:20 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Der 80 Tonnen schwere Koloss hat bereits an beiden Ufern Bohrungen für die Brückenfundamente bis in 10 Meter Tiefe durchgeführt. Einem weiteren Baufortschritt für den Ersatzneubau der Erfbrücke steht derzeit nichts im Wege.

Die bis in 10 Meter Tiefe vorgetriebenen Bohrungen mit Spezialgeräten (siehe Bild) sind mittlerweile abgeschlossen. Die weiteren Arbeiten werden verzugslos weitergehen. Die Fertigteile für den Brückenschlag können zeitnah zugeführt werden.

Dies wünschen vor allem die Anwohner in der Bürgstadter Straße, denen wegen der fehlenden Brücke ein hohes Verkehrsaufkommen zu schaffen macht. Bei der Errichtung des Feuerwehrhauses Heppdiel und des Dorfplatzes habe das Amt für ländliche Entwicklung den nunmehr neu erstellten Planungsentwürfen für das Feuerwehrgerätehaus Heppdiel zugestimmt. Damit können die Arbeiten zur Errichtung des Feuerwehrhauses Heppdiel sowie zur Kostenzusammenstellung für den Dorfplatz Heppdiel fortgeführt werden, freute sich der Bürgermeister.

Fliesen- und Elektroarbeiten

Gute Fortschritte mache auch die Großbaustelle mit der Erweiterung der Kita und der Grundschule Eichenbühl. Derzeit liefen in beiden Gebäuden parallel die Fliesen- sowie Elektro- und Malerarbeiten. Die Beplankung der Außenfassade erfolge in der kommenden Woche. »Wahrscheinlich können ab nächster Woche die Böden gelegt werden womit die Räume im Neubau soweit fertig sind«, so Winkler.

Derzeit werden auch die Vorarbeiten für die Installation der Lüftungsanlagen in der Erftal-Grundschule mit Erstellung der Zu- und Abluftleitungen durchgeführt. Der Einbau der Anlagen selbst soll in den Ferien erfolgen. Freuen dürfen sich die Besucher der Wassertretanlage im Kohlgrund. Bei der umfangreichen Erneuerung durch den Bauhof werde derzeit das Geländer montiert. Danach erfolge die Auskleidung des Beckens mit Sandsteinplatten sowie die Angleichung der Randbereiche und das Verlegen der Platten um die Sitzgelegenheiten. Eine Nutzung der Anlage sei aber erst nach Abschluss aller Arbeiten, speziell weiterer Geländer zur Sicherung der Nutzer möglich.

SIEGMAR ACKERMANN