»Bauteil 1« der Linde-Gabelstapler kommt aus Weilbach

Hintergrund: Biokoks für die Gießereiindustrie

Um Eisen zu schmelzen, braucht es Temperaturen von über 1500 Grad. Deshalb ist die Eisen- und Stahlindustrie noch nur sehr energieintensiv, sie ist - weil die Energie bislang noch größtenteils aus fossilen Brennstoffen kommt - auch besonders klimaschädlich.

In Eisengießereien, so auch im Lindewerk Weilbach, wird Schrott in sogenannten Kupolöfen zum Schmelzen gebracht. Brennstoff ist dabei aus Steinkohle hergestellter Koks, der importierte werde muss, da es in Deutschland keine Kokereien mehr gibt. Die Dauerschmelzöfen der Gießereien werden mit einem Schrott-Koks-Gemisch befüllt. Eingeblasener Sauerstoff sorgt zusammen mit dem energiereichen Koks für die notwendigen hohen Temperaturen.

Für Deutschland als fünftgrößte Gießerei-Nation der Welt ist die Reduzierung des Kohlendioxid-Ausstoßes dieser Industrie zur Erreichung der Klimaziele besonders wichtig. Hoffnungsträger ist dabei Biokoks, das aus nachwachsenden Rohstoffen wie Stroh, Altholz aber auch Nussschalen oder Gärresten hergestellt werden kann. Diese organischen Abfallstoffe werden in einem chemischen Verfahren, der sogenannten Pyrolyse, carbonisiert, also in Kohle verwandelt. Die Herstellung von Biokoks ist über die Versuchsphase inzwischen hinaus. Die Gießerei- und Stahlindustrie zeigt lebhaftes Interesse. Nach einer Studie der Universität Aachen ist der Energieträger aus "biogegen Reststoffen" nicht nur klimaneutral und ressourcenschonend, er würde die Branche auch aus ihre Abhängigkeit von Koksimporten befreien.

kü