Baumsetzlinge in Klingenberg verschenkt

"Streuobst für alle"

Klingenberg a.Main 04.12.2022 - 12:14 Uhr < 1 Min.

Reinhold Pflegshörl (links), Walter Amrhein, Rainer Wöber, Dietmar Knorr und Bürgermeister Ralf Reichwein (rechts) beim Sortieren der Streuobstbäume.

"Streuobst für alle" heißt die aktuelle Fördermaßnahme des Bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, in deren Rahmen Streuobstbäume an Privatpersonen unentgeltlich abgegeben werden. Bis 2035 sollen so in Bayern eine Million neue Streuobstbäume gesetzt werden.

Bürgermeister Ralf Reichwein war überrascht über die große Resonanz aus der Bevölkerung. Gemeinsam mit dem Obst- und Gartenbauverein (OGV) hatte sich die Stadt Klingenberg an der Förderaktion beteiligt. "Mittlerweile findet ein Umdenken statt", so der Rathauschef. Ein Grund dafür sei sicherlich, dass der Trend wieder in Richtung Selbstversorgung geht. "Am Untermain war früher das größte Obstanbaugebiet," so Rainer Wöber, erster Vorsitzender des Obst- und Gartenbauvereins. Er war am Freitag vor Ort und sagte: "Mittlerweile ist es leider so, dass viele der Streuobstwiesen verschwunden sind."

Wichtig für den Umweltschutz

Reichwein und Wöber heben in diesem Zusammenhang noch einmal die wichtige Rolle von Streuobstwiesen beim Klima- und Umweltschutz hervor und fassen zusammen: Durch ihre besondere Struktur bieten sie Lebensraum für viele Tier- und Pflanzenarten. Dazu kommt, dass die Streuobstwiesen in den meisten Fällen pfleglich bewirtschaftet werden. Chemie kommt so gut wie gar nicht zum Einsatz - ideal für Tier- und Pflanzenwelt. "Klingenberg bietet nicht nur Wein, sondern auch Äpfel," lacht Rainer Wöber augenzwinkernd und spielt damit auf den Obstkulturpark in Trennfurt an, wo alte Obstsorten erhalten werden sollen.

mwz