Naturschützer kritisieren Baumfällungen am Mainufer zwischen Elsenfeld und Kleinwallstadt

Kleinwallstadt 21.02.2022 - 17:35 Uhr

In Anforderungen des Mains als Wasserstraße und für den Naturschutz müssen gegeneinander abgewogen werden: Das Entfernen von Gehölz auf beiden Mainseiten zwischen Elsenfeld und Kleinwallstadt birgt Diskussionsbedarf. Fotos: Hans-Jürgen Freichel Manchmal ist auch der Biber für Baumfällungen verantwortlich.

»Die Bäume können doch gar nicht so kritisch sein, sonst hätte man sie nicht vor Jahrzehnten angepflanzt und seither geduldet. Das macht einen schon nachdenklich«, kritisiert Bernd Kempf, Vorsitzender der Bürgerbewegung Freunde des Spessarts, das Gebaren des WSA. »Wir wollen die schleichende Denaturierung des Mainufers durch das WSA nicht länger hinnehmen.«

Weitere Unterstützer

Sicherlich hätten sie Begründungen wie Verkehrssicherheit oder Schutz des Dammbereiches für ihr Vorgehen, »aber wiegen diese Argumente schwer genug, das Ufer unseres Mains mehr und mehr in einen kahlen, naturfernen Kanal mit akribisch kahlrasiertem Ufer ohne Ufervegetation zu verwandeln?«. Mittlerweile gibt es weitere Unterstützer für sein Anliegen, die die dortige Vegetation und damit auch den Lebensraum für viele Vögel und Insekten erhalten wollen.

Gemeinsam sind sie auf der Suche nach einer konstruktiven und zukunftsfähigen Lösung und bieten dem WSA an, an einem Runden Tisch ein gemeinsames Konzept für die künftige Gestaltung des Mainufers zu erarbeiten.

Die Schönheit der Natur entlang des Mainradwegs gehe durch die Baumfällungen und das Freiräumen der Böschungen am Nebenkanal komplett verloren. Daran stört sich auch Dietmar Fieger, Bürgermeister von Obernburg. »In unserem Stadtmarketing werben wir mit der Schönheit der Natur entlang des Mainradwegs. Ein kahles Mainufer läuft dem leider zuwider.« Und Kai Homann, Bürgermeister auf der anderen Mainseite in Elsenfeld, betont den hohen Erholungswert. »Wir erwarten hier vom WSA eine geänderte Strategie, damit diese, auch im Rahmen des Klimaschutzes, wichtigen Naturareale erhalten bleiben.«

Bei den Unterstützern ist auch Helmut Leitsch, Vorsitzender des Naturschutzvereins Elsenfeld. Der zeigt sich überaus erfreut, dass das Naherholungsgebiet Mainufer wieder in den Blickpunkt rückt. »Jeder Baum dient als wertvoller Kohlenstoffspeicher in Zeiten der Klimakrise und ist Lebensraum für viele Lebewesen.« Die Bäume böten Lärmschutz zur viel befahrenen B 469, steigerten den Erholungswert der Wander- und Radwege, spenden Schatten und beeinflussen positiv das Mikroklima. Leitsch fordert, dass zumindest die durch die Fällung entstandenen Lücken in der Erlen-Allee, Richtung Wohngebiet Elsenfeld, durch Neupflanzung wieder geschlossen werden sollten.

Die Flüsse seien die Lebensader des Landes, wobei insbesondere die Flussufer Lebensraum für zahlreiche Vogel- und sonstige Tierarten darstellen, erläutert Richard Kalkbrenner, Vorsitzender der Regionalgruppe Aschaffenburg-Miltenberg des Landesbund für Vogelschutz. »Denaturierte, kanalartige Flussabschnitte gibt es schon mehr als genug und sind zu Zeiten des Klimawandels nicht mehr zu akzeptieren.«

Haltung nicht mehr zeitgemäß

Die Haltung des WSA, der Funktion des Mains als Bauwerk und Schifffahrtsstraße rigoros alle anderen Funktionen unterzuordnen, passe nicht in unsere Zeit, bemängelt Steffen Scharrer, Vorsitzender der Bund-Naturschutz-Kreisgruppe Miltenberg, und sagt: »Um dem Klimawandel und dem Artenschwund entgegenzuwirken, brauchen wir dringend ökologisch intakte Flüsse und Auen.« Alle wünschen sich gemeinsam, dass das WSA konstruktiv an einer Verbesserung der Situation mitarbeite.

Handeln nach Vorgaben

Die Haltung des WSA erläuterte Katja Schmidt, Fachgebietsleiterin Wasserstraßen. In ihrer Behörde müssten viele Interessen gegeneinander abgewogen werden, gesetzliche Vorgaben und technische Regelwerke würden ihr Handeln bestimmen. »In den letzten Jahren hat sich die Unterhaltung der Ufer stark verändert. So wurde an vielen Uferbereichen auf den Einsatz von Steinschüttungen verzichtet, wo möglich auch Uferbrüche zugelassen und standorttypischer Bewuchs gefördert, so dass die Eingriffe in den Naturhaushalt dabei minimiert werden konnten.« Stauhaltungsdämme haben allerdings als technisches Bauwerk besondere Anforderungen an die Standsicherheit zu erfüllen. Die dürfe durch Bewuchs nicht gefährdet werden. Bäume könnten in Kombination mit Windbewegungen oder durch Verwurzelung das Dämmmaterial lockern oder umfallen und damit die Standsicherheit gefährden. Wenn die Entnahme eines Baumes zwingend erforderlich sei, sei eine Ersatzpflanzung in diesem Bereich auf keinen Fall möglich. Man sei zu Gesprächen bereit, um ihre Vorgehensweise zu erläutern.

Hintergrund: Wasserstraße Der Main gehört seit 1921 zur Großschifffahrtsstraße Rhein-Main-Donau. Damit ist das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Main (WSA) als Teil der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes für deren Verwaltung zuständig. Für einen sicheren und leichten Schiffsverkehr zu sorgen, ist die Hauptaufgabe der WSA. (hjf)