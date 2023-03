Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Baumfällarbeiten zwischen Obernburg und Wörth im Gange

Obernburg 01.03.2023 - 12:58 Uhr < 1 Min.

Schweres Gerät ist derzeit im zweispurigen Bereich der Bundessstraße 469 zwischen den Anschlussstellen Obernburg Süd und Wörth bei Baumfällarbeiten eingesetzt. Die Arbeiten dauern voraussichtlich noch die ganze nächste Woche an.

Deshalb wird der Bewuchs auf einer Länge von rund 1,5 Kilometer und einer Breite von 25 bis 30 Metern zurückgenommen. Das Verfahren ist eine Kombination aus maschineller und motormanueller Fällung mit entsprechender Aufarbeitung durch sichere Lagerung, mulchen und häckseln. Zahlreiche Faktoren, beispielsweise schützenswerte Bodendenkmäler, müssen beachtet werden. In den nächsten Tagen soll auch ein Fällkran zum Einsatz kommen. Die aufwendige Maßnahme erfolgt in enger Abstimmung mit den Behörden.

Die Arbeiten erfolgen in der verkehrsarmen Zeit außerhalb des Berufsverkehrs zwischen 8 Uhr und 16 Uhr. Während der Durchführung der Arbeiten steht nur eine Fahrspur zur Verfügung. In einzelnen Bereichen kann beim Fällen der Bäume aus Sicherheitsgründen eine kurzzeitige Vollsperrung der Fahrbahn (Verkehr wird angehalten) notwendig werden. Mit Verkehrsbehinderungen ist zu rechnen. Die Arbeiten dauern voraussichtlich noch die ganze nächste Woche an.

