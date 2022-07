Baugebiet Krötenhecke ist begehrt

Nach zwei Jah­ren Co­ro­na-Pau­se hat Er­len­bachs Bür­ger­meis­ter Mi­cha­el Ber­nin­ger (CSU) am Don­ners­tag in Me­chen­hard erst­mals wie­der in ei­ner Bür­ger­ver­samm­lung über Ent­wick­lun­gen in der Stadt und den Orts­tei­len in­for­miert. Für ihn war es ver­mut­lich zu­g­leich die letz­te Ge­le­gen­heit, sich mit den Bür­gern in die­sem Rah­men aus­zu­tau­schen: Ber­nin­gers Amts­zeit en­det im kom­men­den Jahr. Im Früh­jahr wäh­len die Er­len­ba­cher ei­nen neu­en Bür­ger­meis­ter.