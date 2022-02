Bauern-Protest vor Aldi in Eisenbach - Was der Discounter antwortet

»Tierwohl«-Kampagne: Erzeuger unter hohem Preisdruck

In Eisenbach demonstrierten Landwirte gegen die "Tierwohl-Inszenierung" von Aldi.

Aldi stelle sich derzeit mit ganzseitigen Anzeigen in vielen Tageszeitungen als Unterstützer von Tierwohl in der Landwirtschaft hin, begründeten die Kreisbäuerin und Kreisobmann Josef Schiepeck die Protestaktion. Tatsächlich erlebten die Bauern aber, wie Aldi die Preise für die Produkte immer mehr drücke.

Feilschen um Zehntelcents

Nach rund zweijährigen Verhandlungen steht ein branchenweites Tierwohlprogramm für Rindfleisch und Milch für die Haltungsformstufe 2 aktuell vor dem Abschluss. Die Vertreter der Landwirtschaft berichten, sie hätten um jeden Zehntelcent an Kostenausgleich für die Umsetzung von mehr Tierwohl auf den Betrieben erbittert kämpfen müssen. Gleichzeitig gebe Aldi viel Geld für Werbung aus. Dies passe einfach nicht zusammen.

Die Bauern erwarteten von Aldi Bereitschaft für angemessene Honorierung und für die kleineren Betriebe auch die Berücksichtigung der schrittweisen Entwicklungen zu den Tierwohlprogrammen, so Schuck und Schiepeck. Dies wäre ein ernsthafter gemeinsamer Weg hin zu mehr Tierwohl, der auch die kleineren Betriebe mitnehmen würde, statt sie aus dem Markt zu drängen.

Aldi habe angekündigt, bis 2024 bei Trinkmilch der Eigenmarken auf die Haltungsform 1 zu verzichten, ebenso bei Frischfleisch bis 2025. Bis 2030 wolle Aldi Frischfleisch und Trinkmilch der Eigenmarken komplett auf die Haltungsformen 3 und 4 umstellen. Die betroffenen Landwirte kritisieren, die Auslistung der Haltungsform 1 sei eine »Diskreditierung der hohen gesetzlichen Anforderungen« an die Tierhaltung.

Hintertür offen halten

Gleichzeitig halte sich der Lebensmitteleinzelhandel aber genug Hintertüren offen, um sich zwar einerseits bei Trinkmilch bei Tiefkühlprodukten oder anderer Verarbeitungsware und natürlich bei Importprodukten ohne Tierwohl weiterhin alle Freiheiten zu haben.

Auf Anfrage unseres Medienhauses teilt die Pressestelle von Aldi-Süd mit, dass die Unternehmensgruppe großes Verständnis für die Situation der Landwirte habe. »Uns ist bewusst, dass sich die Nutztierhaltung in Deutschland in einem Transformationsprozess befindet, der in den kommenden Jahren große Veränderungen und Herausforderungen mit sich bringen wird«, so Aldi in der Stellungnahme.

Aldi: Bauern sind »Partner«

Laut Aldi seien dabei die Bäuerinnen und Bauern »mit die wichtigsten Partner bei der Umsetzung dieser Transformation«. Darum werde das Unternehmen einen konstruktiven und partnerschaftlichen Dialog mit allen landwirtschaftlichen Vertretern führen.

Auch wolle man sich weiterhin in der öffentlichen Debatte und in der Politik dafür einsetzen, dass der landwirtschaftliche Transformationsprozess für alle Beteiligten zufriedenstellend verläuft. Dazu soll auch der angekündigte Ausbau der Tierwohl-Haltungsformen 3 und 4 im Frischfleisch- sowie im Milch-Sortiment beitragen, mit dem Aldi den Wünschen der Kunden nach mehr Tierwohlware aus Deutschland entsprechen möchte. Gleichzeitig wolle man den Landwirten damit Planungssicherheit geben.

Klar sei: Die höheren Kosten der Landwirte für bessere Haltungsbedingungen, zu denen unter anderem mehr Platz und Zugang zu frischer Luft für die Tiere zählen, wirkten sich auf den Preis aus. Fleisch und Milch der Tierwohl-Haltungsformen könne es daher nicht zum Preis von konventioneller Ware geben. Wie sich die Preise langfristig entwickeln, lasse sich heute jedoch noch nicht verlässlich vorhersagen.

Als Handelsunternehmen müsse sich Aldi nach Angebot und Nachfrage auf dem Markt richten. Wie hoch der Auszahlungspreis an die Landwirte letztlich sei, könne man nicht unmittelbar beeinflussen. Erste Ideen aus dem Agrardialog für abgestimmte Preissetzungen entlang der Lieferkette seien zuletzt vom Bundeskartellamt im Sinne des Verbraucherschutzes abgelehnt worden. Preisaufschläge im Handel allein würden bei den komplexen Marktstrukturen nicht ausreichen, damit mehr Geld bei den einzelnen Landwirten ankomme.

Nur die Politik könne die nötigen Rahmenbedingungen schaffen, um den landwirtschaftlichen Betrieben über Jahre hinweg finanzielle Sicherheit zu geben.

RALF HETTLER