Bauer-Markt zu? Alles frei erfunden

Soziale Medien: »Ein übles Gerücht«

Elsenfeld 19.11.2021

Geschäftsführer Kim Bauer teilt gegenüber unserer Redaktion auf Nachfrage mit, dass alles nur ein übles Gerücht und das komplett aus der Luft gegriffen ist.

In einer Facebookgruppe wurde gepostet, der Bauer-Markt sei abgesperrt worden, weil eine Frau aus Kleinwallstadt, die eigentlich in Quarantäne sein sollte, dort gesehen und die Polizei verständigt worden sei. »Das ist alles frei erfunden und stimmt nicht«, sagt Kim Bauer. Das Gerücht hat sich rasant verbreitet, auch unter Menschen, die nicht in sozialen Netzwerken unterwegs sind.

Der Bauer-Markt hat auf seiner Facebookseite daraufhin folgenden Text veröffentlicht: »Liebe Kundinnen und Kunden, das Gerücht, dass es heute in unserem Laden zu einer zeitweisen Schließung und einer Testung anwesender Personen kam, ist frei erfunden. Bleiben Sie gesund«. Solche Gerüchte zu streuen, sei wenig hilfreich in der aktuellen Zeit, sagt Kim Bauer. Die Firma überlegt, gegen den Verbreiter des Gerüchtes polizeilich vorzugehen .

ro