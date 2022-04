Bauboom-Trend Swimmingpool: Trend seit Kriegsbeginn gebremst

Land unter bei den Poolbauern der Region

Miltenberg 08.04.2022

Und so sieht es aus, wenn der Pool fertig ist. Auch eine beliebte Pool-Lösung, wenn es nicht die ganz teure Variante sein soll. Foto: Boris Rössler/dpa

Kleine runde, rechteckige oder große eingemauerte Swimmingpools - der Trend zum eigenen Planschparadies, der während der Pandemie noch an Fahrt aufgenommen hat, reißt auch in 2022 nicht ab. Der Ukrainekrieg - und wohl auch die hohen Energiekosten - sind jedoch ein kleiner Dämpfer.

Wer träumt nicht davon, im eigenen Garten, im eigenen Pool zu planschen? Zum Leidwesen der öffentlichen Schwimmbäder hat sich in den letzten zwei Jahren während der Pandemie der Trend zum eigenen Gartenpool extrem nach oben entwickelt. Im vergangenen Sommer hieß es bei den Poolbauern »Land unter«. Das ist bei den meisten auch im Jahr 2022 noch so. Die Anfragen reißen nicht ab, wie zum Beispiel auch bei der Firma Pool-Konzept in Haibach (Kreis Aschaffenbug).

Lange Lieferzeiten

Geschäftsführer Christoph Seliger berichtet von einem starken Anstieg an Nachfragen schon seit 2020. Weiter sagte er: »Wir würden gerne noch mehr machen, aber im Moment ist die Materialbeschaffung die größte Katastrophe für uns. Es gibt stellenweise lange Lieferzeiten oder Lieferengpässe. Dazu gibt es noch enorme Preisanstiege. Aber wir haben in weiser Voraussicht Material vorbestellt. Dadurch ist unsere Ausstellung zwar etwas kleiner, weil wir die Räumlichkeiten als Lager verwenden, aber so können wir wenigstens mehr planen. Wie auch schon Angestellte Kerstin Giese sagte, könnten wir noch viel mehr machen, aber neben der Materialbeschaffungskrise bremst auch der Personalmangel das Geschäft«, so Seeliger. Man würde schon länger Personal händeringend suchen, aber es herrsche einfach überall Mangel. Im Moment sei es durch die aktuelle Coronalage noch schlimmer. Einige Mitarbeiter fallen aus. Kunden sollten also Zeit und Verständnis aufbringen. »Die Zeit, bis ein Schwimmbad fertig ist, ist ganz unterschiedlich. Von zwei Monaten bis zwei Jahren Zeit, ist alles drin. Mal geht es schnell, mal nicht so sehr« so der Poolbauer.

Auch viele Privatleute haben inzwischen einen eigenen Swimmingpool. Die Lockdowns haben diesen Trend enorm befeuert. Foto: Anja Keilbach

Das kann auch Heike Kling von der Firma Odenwald-Pool in Erbach bestätigen. Sie sind das ganze Jahr voll ausgelastet. Sie bauen neue Pools, machen aber auch viele Sanierungen. Sie agieren sogar europaweit. Von klein bis ganz groß sind die Wünsche, nach oben hin seien keine Grenzen gesetzt. Allerdings dauert so ein kleiner oder auch großer Traum etwas: »Eigentlich kann man sagen, dass das ein halbes bis ein ganzes Jahr dauert, bis alles steht, einschließlich Technik«, so Kling. Die Anfragen seien auf jeden Fall mehr geworden. Die Menschen begründeten ihren Wunsch in der Vergangenheit damit, dass sie nicht mehr oder schlecht in Urlaub fahren könnten oder einfach unabhängig von Schwimmbädern sein wollten. Auch die Firma kämpfe mit dem Personalproblem. Sie könnten viel mehr machen, bräuchten aber dafür mehr Handwerker, als die 15, die sie im Moment haben.

Heftig seien die letzten zwei Jahre bei den Niedernberger Schwimmbadbauern Schmitt und Scheurich gewesen, wie Geschäftsführer Thilo Scheurich sagte. Der Boom schlug bei dem Betreiberduo voll auf. Ihre Firma haben sie 1998 zu Zweit gegründet, mittlerweile sind sie zu Dritt. Trotz der vielen Aufträge und Wartungsarbeiten gelte es, die Kunden zufriedenzustellen, das sei auch sehr wichtig. Wie es dieses Jahr werden wird, könne man noch nicht abschätzen. Die Pandemie und der Krieg werden sicher Spuren hinterlassen, so Scheurich.

Anfragen gäbe es schon, aber nicht mehr so massiv wie in den vergangenen zwei Jahren. Gearbeitet wird durchgängig, bis auf die Kernwintermonate, da versuchen die Poolbauer durchzuschnaufen. Ihr Hauptgeschäft ist während den warmen Monaten, aber da kommen aber alle auf einmal, so dass man das Pensum etwas aufteilen muss.

Bis zum Planschen oder Wassersport betreiben dauert es noch etwas. Bis dahin müssen etliche Arbeitsschritte ausgeführt werden.

Geschäftsführer Dominik Watzka von Sun Pool Obernburg ist mit seinen Schwimmbädern im eher im höheren Preissegment zu finden. »Im Moment sind die Leute etwas zurückhaltender mit Investitionen. Der derzeitige Krieg und Wirtschaftslage schlagen sich nieder, die Kunden bringen das bei Anfragen zum Ausdruck. Dennoch haben wir viel immer zu tun, denn mit einem Poolbau endet zum Beispiel der Kundenauftrag nicht, sondern wir haben ja auch Wartungsverträge«.

Winterfest und frühlingsfit

Wie es ist, einen Pool im Garten stehen zu haben, darüber berichtet eine Kundin von Schmitt und Scheurich, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. Sie hat seit drei Jahren einen Pool: »Der Bau und die Investition haben sich auf jeden Fall gelohnt. Wir sind alle total glücklich und nutzen das Schwimmbad ausgiebig von April bis Oktober. Nicht nur zum Planschen, auch für Wassergymnastik oder generell Wassersport.« Klar, es sei natürlich auch Arbeit. Pool und Zubehör müssen winterfest und frühlingsfit gemacht und saubergehalten werden »Die Technik muss auch immer gewartet werden. Aber die Freude überwiegt ganz klar gegenüber dem Aufwand. Es lohnt sich auf jeden Fall. Wir würden es sofort wieder machen«, so das Fazit der Pool-Kundin.

