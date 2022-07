Band »The Sweet« kommt auf die Chicken Ranch Großheubach

Vorerst letzte »Bike & Kultur«-Veranstaltung

Großheubach 31.07.2022 - 10:02 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Die Band "The Sweet" mit Urmitglied Andy Scott (zweiter von links) ist bald in Großheubach zu Gast.

»The Sweet« waren über 20 Jahre lang - ab den 1970ern - mehrfach in den weltweiten Charts vertreten und haben einen Hit nach dem anderen gelandet. »Ballroom Blitz« oder »Fox on the run« gehören dazu. Diese und weitere Songs wird die Band in Großheubach spielen. Aus der Konzertreihe »Bikes & Kultur« ist es die vorerst letzte Veranstaltung in diesem rockigen Sommer. Vorband ist »Losing Gravity«, eine aufstrebende Rockband aus Aschaffenburg.

Konzertgelände für einen Tag

Für einen Tag wird wieder extra ein Konzertgelände aus der Taufe gehoben. Aber den Veranstaltern Christoph Repp und Andreas Löffelad von Borila Entertainment ist eine gute Konzertatmosphäre sehr wichtig. Es wird eine große Bühne sowie Essens- und Getränkestände geben. Der große Harley Davidson Ausstellungstruck ist auch wieder dabei. Einlass ist um 18 Uhr, Beginn 20 Uhr.

Zuvor spielen »Losing Gravity«, eine im Jahr 2017 von dem Texaner Chase Wilborn gegründete Band, die ihren Musikstil zwischen melodischem Stadium Rock und einer gehörigen Ladung Alternative sehen. Die Band war im Rahmen ihrer Albumveröffentlichung von April bis Juni Ehrengast bei »The new Roses« während ihrer Deutschland Tour.

Eigene Kompositionen

Zur Historie der Hauptband »The Sweet«: 1970 trafen Andy Scott, Steve Priest, Mick Tucker und Brian Connolly auf die Songwriter Nicky Chinn und Mike Chapman sowie Plattenproduzent Phil Wainmann. Eine fünfjährige Partnerschaft brachte zwölf Top 20-Hits hervor, darunter auch eine Nummer eins. Die Medien meinten daraufhin, dass die Band eine Retortenband sei. Die hartgesottenen Fans wussten es besser. Auf den B-Seiten der Hits fanden sich eigene Heavy Rock-Kompositionen.

Die Live Auftritte waren sensationell, was nicht nur an der Musik lag. Ihr Album »Desolation Boulevard« bekam Gold. Das Lied »Love is like Oxygen«, vom Gitarristen Andy Scott geschrieben, wurde mit zwei Novello Awards ausgezeichnet.

anke