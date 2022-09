Bald schon ein Dutzend Windräder am Hainhaus

Blick in den Odenwald

Odenwaldkreis 08.09.2022 - 12:34 Uhr 2 Min.

Das Darmstädter Regierungspräsidium hat den Bau von zwei weiteren Rotoren am Windpark Hainhaus genehmigt.

Erweitert: Am Montag hat der Odenwälder Kreistag den Verkauf von Windrad 07 am Windpark Hainhaus beschlossen (wir berichteten). Damit haben Landkreis und Kommunen sich von dem Gedanken verabschiedet, sich am Ausbau der Windenergie innerhalb der Kreisgrenzen zu beteiligen. Unterdessen steht die Erweiterung des größten Windparks an. Die im südhessischen Erzhausen ansässige Whs Gesellschaft für Energietechnik mbH will zwei weitere Rotoren errichten, wodurch die Zahl auf insgesamt zwölf steigen wird. Das Regierungspräsidium Darmstadt hatte bereits zu den neun vorhandenen eine weitere Anlage genehmigt, die aber noch nicht steht.

Wie das Regierungspräsidium bestätigt hat, sollen »die beiden zusätzlichen, je knapp 250 Meter hohen Windräder mit einer Nennleistung von jeweils 5,6 Megawatt im Ortsteil Haingrund errichtet werden«. Die Betriebsgenehmigung ist auf 30 Jahre veranschlagt. Die weiteren Anlagen befinden sich, wie neun der zehn anderen, auf derselben Windkraft-Vorrangfläche, die im Teilplan Erneuerbare Energien des geltenden Regionalplans Südhessen ausgewiesen sind. Der Meldung nach fallen die mit dem Bau der neuen Anlagen verbundenen Umweltauswirkungen nur geringfügig aus. Die Rede ist von der Rodung von zwei Hektar Wald. Alle beteiligten Behörden hätten das Vorhaben positiv begleitet; lediglich die Gemeinde Lützelbach verweigerte ihr Einvernehmen.

Wiederholt: Ein »Crossover aus Musik- und Bikefestival« findet an diesem Wochenende auf dem ehemaligen militärisch genutzten Gelände am Hainhaus statt. In seiner zweiten Auflage hat das Bad Königer Eventunternehmen Peripherique eine Mischung aus Liveauftritten und Radsportevent zusammengestellt, die bis einschließlich Sonntag, 11. September, anhalten soll. In dem 74 Hektar großen Gelände befinden sich 120, inzwischen als Lagerstätten genutzte Bunker, die für eine ungewöhnliche Kulisse herhalten. Beworben wird die Veranstaltung unter dem Titel »4Bikes-Festival« (Karten unter https://www.4bikes-festival.de). Der Einsatz von vier Fahrradarten (Enduro, Gravelbike, Dirtbike und Cyclocross) verspricht außergewöhnliche Momente, unter denen waghalsige Sprünge über Schanzen nicht fehlen dürfen, wie sie beim Freeride Mountain Bike zu sehen sind.

Beim CX-Lauf gehen die Biker auch an den Start, um Punkte für die Bundesliga und Weltrangliste zu erwerben. Wer selbst in die Pedale treten möchte, kann an einer der geführten Ausfahrten teilnehmen. Beim »Single Trail & Single Malt« steht ein Besuch der Whisky- Destillerie St. Kilian in Rüdenau auf dem Programm. Auf die Bühnen kommen neben dem Künstler »Kaffkiez« die Indie-Gruppen »Itchy« und »Montreal« sowie die Hiphop-Veteranen »Main Concept.«

Serviert: Von Samstag, 17. September, bis Sonntag, 3. Oktober, dreht sich in ausgewählten Gasthäusern des Odenwalds wieder alles rund um die Kartoffel. Unter der Fahne der Odenwälder Kartoffelwochen bieten alle teilnehmenden Häuser drei Gerichte an, bei denen die Odenwälder Kartoffel im Mittelpunkt steht. Dabei werden der Meldung nach ausschließlich Kartoffeln aus der Region verwendet. Unter den 20 beteiligten Gasthäusern befindet sich das Gasthaus »Zum Löwen« in Breuberg sowie das Gasthaus »Dornröschen« in Höchst-Annelsbach. Aus dem badischen und dem bayerischen Odenwald sind keine Häuser vertreten.

Gepaart mit einem unterhaltsamen Abendprogramm und kulinarischen Highlights werden die Odenwälder Kartoffelwochen am Donnerstag, 15. September, eröffnet. Ort der als Gala beworbenen Veranstaltung ist das Hotel Landgasthof Grüner Baum in Oberzent-Gammelsbach. Beginn ist 19 Uhr. Im Preis enthalten ist ein Fünf-Gänge-Kartoffelmenü mit Weinbegleitung und anderen Getränken. Auf die Eröffnungsveranstaltung folgen weitere kulinarische Veranstaltungen. Termine zu diesen sowie über die Kartoffelwochen insgesamt einschließlich der Anmeldemodalitäten zur Gala am 15. September stehen im Internet. Der Kartenvorverkauf erfolgt ebenso über die Odenwald Tourismus GmbH per E-Mail an info@bergstrasse-odenwald.de oder unter der Rufnummer 06061 965970. Auf der Seite https://www.kartoffelwochen.de können auch Kartoffelrezepte und Termine für herbstliche Märkte und andere Veranstaltungen im Odenwald aufgerufen werden.

Manfred Giebenhain