Bald auch Tiny Houses in Mömlingen

Dritte Gemeinde im Kreis Miltenberg erlaubt die kleinen Häuser

Miltenberg 03.02.2022 - 11:27 Uhr

Michéle Tobias aus Niedernberg hatte sich im Sommer 2020 ihren Wunschtraum erfüllt und ist in ihr Tiny Haus eingezogen.

Sowohl für den Besitzer des Grundstücks als auch für den Tiny-House-Besitzer ergibt sich daraus eine Win-win-Situation. Der Grundstücksbesitzer hat jemanden, der sich um das bislang leer stehende Grundstück kümmert und dort beispielsweise Rasen mäht. Der Tiny-House-Besitzer hat einen Ort, an den er sein Häuschen stellen und an dem er wohnen kann.

Infoveranstaltung geplant

Bürgermeister Siegfried Scholtka sieht den Beschluss des Gemeinderates im Dezember letzten Jahres, den Bau von Tiny Houses zu ermöglichen, äußerst positiv. Die Verwaltung hat bereits erste Schritte eingeleitet und alle Grundstücksbesitzer angeschrieben. Mitte Februar wird es auch eine Informationsveranstaltung dazu geben.

Wenn alles rund läuft, könnten im Jahr 2023 schon die ersten Tiny Houses in Mömlingen stehen. Scholtka betont, dass keine Containersiedlung geplant ist, sondern Wohnraum geschaffen werden soll. Zudem zählt für ihn auch der Nachhaltigkeitsgedanke, was wiederum prima zu Mömlingen und dem Thema Fair Trade passt.

Auch Katharina Hotz, Vorsitzende Freie Wähler Mömlingen, steht voll hinter dem Konzept. Ihre Fraktion hatte einen entsprechenden Antrag gestellt. Mit den Tiny Houses sollen junge Paare angesprochen werden, die gerne ein bezahlbares Eigenheim haben möchten, aber auch ältere Menschen, denen beispielsweise ihre eigene Immobilie zu groß ist und die sich deswegen verkleinern möchten. Mittlerweile gibt es barrierefreie Tiny Houses. Auf dem Herbstmarkt in Mömlingen im vergangenen Jahr konnten interessierte Menschen ein 33 Quadratmeter großes Tiny House besichtigen. Im Juni vergangenen Jahres hatten die Freien Wähler Erlenbach gemeinsam mit der Unterstützung Kinopassage eine ähnliche Besichtigungsaktion initiiert.

Natürlich sind für die Grundstücke längerfristige Pachtverträge angestrebt, das sieht im Übrigen auch Siegfried Scholtka so. Ist die Pachtzeit abgelaufen und der Vertrag wird nicht verlängert, können die mobilen Tiny Houses relativ unkompliziert umziehen.

Der Traum vom Eigenheim

Den Traum vom eigenen Tiny House erfüllt sich gerade die Dieburgerin Britta Vorbau. Fasziniert hat sie das Thema minimalistischer Leben schon immer. Gemeinsam mit ihrem ehemaligen Partner war sie auf zahlreichen Touren mit dem Wohnmobil, wo man sich auch aufs Nötigste beschränken muss. Auch ihr Ex-Partner war von der Idee angetan und gemeinsam erwarben sie ein Mobilhome in Eiterbach, dass sie als Wochenendhäuschen nutzten. Doch dann trennten sich Britta Vorbau und ihr Partner, dieser verstarb kurz darauf, der Traum vom Tiny House wich erst mal dringenderen Sorgen.

»Mama, ich mach mit«

Das ist jetzt etwa drei Jahre her. Mittlerweile wohnt sie zur Miete in einer kleinen Wohnung. »Das Tiny House war aber immer in meinem Hinterkopf«, gibt sie ganz offen zu. Über Facebook fand sie alte Bekannte wieder, die im Mobilheimpark in Rodenbach wohnen. Als sie bei einem Besuch in deren Tiny House stand, sprang der Funke sofort wieder über. Britta Vorbau erzählte ihrer ältesten Tochter von ihrer Idee. Diese sagte sofort: »Mama, ich mach mit.«

Nur die Suche nach einem Grundstück gestaltete sich zunächst schwieriger als gedacht. Für ein passendes Grundstück in Niedernberg war beispielsweise die Ablösesumme viel zu hoch. Doch zufällig stolperte sie dort über ein anderes passendes Grundstück, von dem sich herausstellte, dass es einem Bekannten aus früheren Tagen gehört. Auch dieser war von der Idee mit den beiden Tiny Houses angetan. Nun liegt alles beim Architekten und sobald der Bauantrag durch ist, können Britta Vorbau und ihre Tochter ihre beiden Häuser bestellen.

Im Sommer 2020 hatte Michéle Tobias sich ihren Wunschtraum bereits erfüllt und war in ihr Tiny House in Niedernberg eingezogen (wir berichteten). Britta Vorbau, die noch in den Vorbereitungen steckt, freut sich noch darauf: »Dann habe ich endlich mein kleines Eigenheim.«

Miriam Weitz

Hintergrund: Tiny House Der Begriff Tiny House stammt ursprünglich aus den USA. Als Folge der Immobilienkrise haben sich viele Menschen auf die Suche nach günstigerem Wohnraum gemacht. Allerdings steht der Tiny House Gedanke auch für eine Rückbesinnung auf das Wichtige und Wesentliche im Leben, sprich dem Minimalismus, der gerade im Trend ist. Ein weiteres Schlagwort dazu ist "Downsizing", also das Verkleinern auf das Wesentliche. Dazu sind die kleinen Häuser nachhaltig, denn sie nutzen Wohnraum effizient - ohne große Flächenversiegelung. Für ein Tiny House, das auf Rädern steht und nicht bewegt wird, ist ein dauerhafter, fester Wohnsitz erforderlich. Außerdem muss für den Aufbau auf einem Grundstück eine Baugenehmigung vorliegen. Ebenso muss das Grundstück entsprechend erschlossen sein. mwz