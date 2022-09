Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Bahntag in Miltenberg lockt Publikum an

Westfrankenbahn: Infos und Aktionen in familiärem Ambiente

Miltenberg 12.09.2022

Familiär ging's zu beim Bahntag auf dem Bahnhofsvorplatz in Miltenberg.

Kollai betonte den familiären Charakter der Veranstaltung. Die angebotenen Kuchen waren gebacken von der Belegschaft der Westfrankenbahn, die auch die Organisation des Bahntages übernommen hatte. Zukünftige Lokführer konnten sich auf dem Führerstand einer Lokomotive beweisen. Hierfür hatte die Bundesbahn einen Simulator zur Verfügung gestellt. Ebenfalls war für die Unterhaltung der Kinder gesorgt: Ein Jongleur zeigte sein Können, Figuren aus Luftballons wurden kreiert und der Artist verschwand mit Kopf und Oberkörper in einem riesigen Ballon, der dann unter Beifall zerplatzte.

Ein Bautrupp der Gleisbaufirma GSW aus Würzburg demonstrierte die Verschweißung zweier Gleisstücke. Wie der kaufmännische Leiter des Unternehmens, Kai Wehmeier, erklärte, werden in Deutschland alle Gleise verschweißt, um die etwa 23 Millimeter breite Lücke zwischen zwei Einzelteilen zu schließen.

Wie Sebastian von der Bundespolizei erläuterte, sind in der Region noch sehr viele Bahnübergänge nicht mit Schranken gesichert. Bundesweit müsse jährlich mit zehn tödlichen Unfällen an solchen Bahnübergängen gerechnet werden. In Miltenberg präsentierte die Bundespolizei einen Bahnunfallanhänger, den sie im Rahmen von Präventionsmaßnahmen einsetzt.

Zum Thema Personal führte Dennis Kollai aus, das, es der Westfrankenbahn gelungen sei, fünf Auszubildende in diesem Jahr für eine Einstellung bei der Bahn zu gewinnen. Es sei immer deutlicher geworden, dass das Betriebsklima eine wichtige Rolle spiele. Dabei komme der Westfrankenbahn zugute, dass man sich als große Familie verstehe. Gleichwohl sei die Situation angesichts des Fachkräftemangels nicht einfach. Abschließend kündigte Kollai an, dass die neuen Aufzüge im Miltenberger Bahnhof in der dritten Oktoberwoche abgenommen werden sollen.

Dieter Heilemann