Bahnschranken: Wieso muss man mal länger, mal kürzer davor warten?

Westfrankenbahn-Sprecher erläutert zwei Typen - Sulzbach und Klingenberg als Beispiele

Miltenberg 16.03.2023 - 11:03 Uhr 3 Min.

An manchen Bahnübergängen müssen Autofahrer lange warten, andernorts gehen die Schranken dagegen schnell wieder hoch. Hier die Ampelanlage in Miltenberg.

»Es gibt grundsätzlich zwei Typen«, erläutert Kollai. In Klingenberg oder auch in Kleinwallstadt seien in der Nähe des Bahnübergangs Bahnhöfe mit teils mehreren Gleisen. Am Ortseingang Sulzbach liege der Übergang dagegen auf freier Strecke. »Das geht superschnell«, beschreibt es der Westfrankenbahn-Sprecher. Dort gebe es Magnete und Signale, die in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit des Zuges dazu führen, dass sich die Schranken schließen. Hinter dem Bahnübergang gebe es wiederum andere Kontakte. Passiert der Zug diese, öffnet sich der Bahnübergang wieder.

Problematik in Klingenberg

Tatsächlich sei Klingenberg »das komplizierteste Beispiel« im Gebiet der Westfrankenbahn. Dieses umfasst 19 Bahnübergänge von Obernau bis Miltenberg, 18 von Miltenberg in Richtung Wertheim und noch einmal 18 in Richtung Amorbach/Walldürn. Züge, die von Wörth kommen, könnten entweder Regioexpress-Züge sein, die durch den Ort fahren, ohne zu stoppen. Oder aber sie halten dort an. »Der Bahnübergang weiß nicht, ob der Zug anhält oder weiterfährt«, beschreibt Kollai die Problematik. Der Zug, der in Wörth hält, habe den Bahnübergang bereits ausgelöst, doch die Leute müssten erst aussteigen. »Auf jeden Fall steht man dann länger vor verschlossenen Schranken«, sagt Kollai.

In der Leitzentrale der Westfrankenbahn am Miltenberger Bahnhof überwachen Mitarbeiter unter anderem die Bahnübergänge in der Region.

Doch in Zukunft könnte sich hier einiges ändern. Ende des Jahres soll nämlich eine neue Technik eingeführt werden: der sogenannte Zuglenkbetrieb. Das bedeutet, dass die Züge automatisch vom Stellwerk in Miltenberg aus gesteuert werden. In der Leitzentrale direkt am Bahnhof überwachen Mitarbeiter der Westfrankenbahn die Bahnübergänge der Region schon jetzt an großen Bildschirmen. Mit dem Zuglenkbetrieb könne man programmieren, ob der Zug in Wörth hält oder nicht, so Kollai. Die Schranke würde erst runtergehen, wenn der Zug in Wörth losfährt und nicht schon die ganze Zeit über, während er dort noch hält. Das habe kürzere Schließzeiten zur Folge, sagt Kollai.

Wenn sich Züge begegnen

Grundsätzlich müssten Autofahrer aber nochmal länger vor verschlossenen Schranken stehen, wenn sich zwei Züge begegnen. Zum Beispiel am Klingenberger Bahnhof - wenn einer aus Richtung Miltenberg und einer aus Aschaffenburg kommt. Das komme daher, dass Kunden zwischen dem einen und dem anderen Zug wechseln müssten. »Da muss der Bahnübergang so lange schließen, bis alle umgestiegen sind«, sagt Kollai.

Es gibt zudem noch einen Sonderfall in Klingenberg. Denn hier wird der Raum, in dem die Autos über die Schienen fahren, durch eine Radaranlage überwacht. Die Anlage sehe aus wie ein weißes, etwa ein Meter großes Ei. Solche Anlagen gebe es nur an Übergängen mit einem Bahnhof in der Nähe.

Mithilfe der Technik werde geschaut, ob jemand auf der Kreuzung feststeckt. Ist das so und ein Zug ist in der Anfahrt, geht die Schranke nicht zu und der Zug wird angehalten. Die Radaranlage scannt dann nochmal neu, während die Lichter schon rot leuchten. »Das dauert alles«, teilt Kollai mit. Ganz schwierig werde es, wenn jemand - sei es ein Auto- oder Radfahrer oder Fußgänger - nicht warten will und trotz roten Lichts den Bahnübergang überquert. Denn bei der zweiten Fehlermeldung gehe die Radaranlage in Störbetrieb. In diesem Fall müsse erst jemand aus Miltenberg kommen und die Störung überprüfen. »Sicherheit geht vor«, sagt der Sprecher der Geschäftsleitung dazu.

»Ganz schnell verstopft«

Ein generelles Problem in Klingenberg sei auch, dass sich direkt hinter der Schranke der Kreisverkehr befindet. »Der Kreisel ist recht schmal, der Verkehr läuft dann nicht flüssig ab«, erklärt Kollai. Wenn alle Autofahrer von Klingenberg in Richtung B 469 wollten und keiner nach Wörth abbiege, sei der Kreisverkehr »ganz schnell verstopft«. Noch dazu kreuzten die Züge in Klingenberg häufig, sodass man alle 15 Minuten Gefahr laufe, auf einen geschlossenen Bahnübergang zu treffen. Deswegen werde jetzt vonseiten des Staatlichen Bauamts untersucht, ob in diesem Bereich nicht eine Straßenüberführung Abhilfe schaffen könnte (siehe Hintergrund).

JULIE HOFMANN

Hintergrund: Bahnüberquerung in Klingenberg geplant André Zinke, Abteilungsleiter für den Kreis Miltenberg beim Staatlichen Bauamt Aschaffenburg, bestätigt auf Nachfrage der Redaktion die Aussage von Westfrankenbahn-Sprecher Denis Kollai zum Bahnübergang in Klingenberg. Das Bauamt habe im vergangenen Jahr von der vorgesetzten Dienststelle den Auftrag bekommen, den Bahnübergang zu beseitigen. Defizite wie lange Wartezeiten und Rückstau bis in den Kreisel sollen behoben werden. Das Bauamt verhandele aktuell mit dem Eigentümer des ehemaligen Blaschek-Geländes. "Ohne das Gelände wäre eine höhenfreie Überführung der Bahn nicht möglich", teilt Zinke schriftlich mit. Gleichzeitig tausche sich die Behörde mit der Bahn über eine gemeinsame Planungsvereinbarung aus. "Hier sind wir schon ziemlich weit und hoffen, diese noch in dieser Jahreshälfte fertig zu bekommen", schreibt der Bauoberrat weiter. Im Anschluss werde ein Ingenieurbüro mit der Planung beauftragt. Beim Bauamt hoffe man, noch in diesem Jahr mit der Planung beginnen zu können. Jedoch seien Planungen und Genehmigungen mit Dritten "besonders aufwendig und langwierig". Deswegen rechnet die Aschaffenburger Behörde "mit keiner baulichen Umsetzung in den nächsten zehn Jahren". Man könne auch noch nicht mitteilen, wie eine Überquerung einmal aussehen könnte. Es werde Aufgabe eines Ingenieurbüros sein, verschiedene Varianten zu untersuchen. (juh)