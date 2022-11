Bahnhof Obernburg-Elsenfeld: Barrierefreier Umbau verschoben

Westfrankenbahn: Baubeginn im Oktober 2024

Miltenberg 30.11.2022 - 12:09 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Der wird auch 2023 noch nicht kommen. Nun ist ein neuer Termin verkündet worden: "Bahnhof Obernburg-Elsenfeld soll 2024 barrierefrei ausgebaut werden", schreibt der CSU-Landtagsabgeordnete Berthold Rüth in einer Pressemitteilung. Dies habe ihm ein Parteikollege, Bayerns Verkehrsminister Christian Bernrieder kürzlich zugesagt. Die Maßnahme erfolge im Rahmen der Förderinitiative des Bundes zur Attraktivitätssteigerung und Barrierefreiheit von Bahnhöfen, so Rüth. Dafür sollen in Bayern 172 Millionen Euro bereitgestellt werden, die der Freistaat mit weiteren 22 Millionen Euro aufstocke.

Dass es mit der Barrierefreiheit jetzt wirklich "ernst" wird, bestätigte auf Nachfrage eine Bahnsprecherin. Allerdings wird ein barrierefreier Einstieg in die Züge auch im übernächsten Jahr noch nicht möglich sein. Denn die Bahnpressestelle in München spricht von einem Baubeginn im Oktober 2024. Wer in Erinnerung hat, wie lange der behindertengerechte Umbau der Bahnsteige in Miltenberg gedauert hat, wird davon ausgehen, dass mobilitätseingeschränkte Reisende erst Mitte 2025 vom Umbau profitieren dürften.

Mehrere Arbeiten bündeln

Auf die Frage der Redaktion, warum es für die Maßnahme erst jetzt einen Termin gibt, obwohl die Finanzierung gesichert ist, ging die Bahnsprecherin nicht ein. Sie erwähnte allerdings, dass die Bauarbeiten mit der Erneuerung von Weichen "gebündelt" werden sollen. Diese für Oktober 2022 eingeplanten Weichenarbeiten hätten sich wegen Lieferproblemen beim Material verzögert.

Als "überfällig" bezeichnete Ulrich Klein, der Sprecher des Fahrgastbeirats der Westfrankenbahn, die Herstellung der Barrierefreiheit im Bahnhof Obernburg-Elsenfeld. Im Gespräch mit unserem Medienhaus bemängelte er, dass man bereits 2017 einen ersten Schritt getan habe, dann aber auf halbem Weg stehengeblieben sei: "Es nützt einem Rollstuhlfahrer nämlich nichts, dass Gleis 1 auf 55 cm erhöht wurde, damit er in Richtung Aschaffenburg ebenerdig in den Zug kommt. Denn auf der Rückfahrt würde er am nicht umgebauten Bahnsteig 2 ankommen, und da wäre er 'aufgeschmissen'. Außerdem steht der Ticketautomat nicht am Gleis 1, sondern am nicht erreichbaren Bahnsteig gegenüber. Dass es jetzt noch mehr als zwei Jahre dauern soll, bis dieser missliche Zustand ein Ende hat, kann ich nicht nachvollziehen."

eb