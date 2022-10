Bahn verweigert Ehepaar aus Kreis Miltenberg Erstattung

Wir kümmern uns: Kleingedrucktes lesen lohnt sich

Miltenberg 30.10.2022 - 13:32 Uhr 2 Min.

So ist es kürzlich auch einem Ehepaar aus dem Kreis Miltenberg ergangen: Nachdem sie in Bremerhaven von Bord eines Kreuzfahrtschiffs gegangen waren, begaben sie sich in die Hände der Deutschen Bahn. Nach mehrmaligem Umsteigen, zuletzt in Aschaffenburg in die Maintalbahn, kamen sie am Heimatbahnhof erst mit einer Verspätung von 214 Minuten an. Ihren Antrag auf Erstattung des Ticketpreises - fünfzig Prozent bei einer mehr als zweistündigen Verspätung - lehnte die Bahn allerdings ab.

Zu Recht, denn das Ehepaar hatte seine Fahrkarte, ein »Flexpreis-Touristik-Ticket«, nämlich nicht selbst bei der Bahn erworben. Es war ihm vielmehr vom Veranstalter seiner Pauschalreise zur Verfügung gestellt worden, weil die An- und Abreise von und zum Hafen per Bahn Bestandteil des gesamten Reisepakets war.

Ehepaar nicht Vertragspartner

Die beiden Reisenden wurden deshalb nicht Vertragspartner der Deutschen Bahn, worauf im Kleingedruckten des Tickets auch ausdrücklich hingewiesen wurde. Daher konnten sie sich auch nicht auf die gesetzlichen Entschädigungsregeln (siehe Kasten) berufen. Entsprechendes hätte auch gegolten, wenn sie von einer Flug-Pauschalreise zurückgekehrt wären und ein sogenanntes »Rail & Fly« - Ticket genutzt hätten.

Ganz leer ging das Ehepaar am Ende aber doch nicht aus: Die Deutsche Bahn überwies ihm eine Pauschale von 20 Euro. Wie eine Bahnsprecherin unserem Medienhaus hierzu mitteilte, sei dies erfolgt, weil sich die Deutsche Bahn in derartigen Fällen in Abstimmung mit den Reiseveranstaltern hierzu bereit erklärt habe. Für das Ticket »Flexpreis Touristik« betrage diese Pauschalentschädigung zehn Euro pro Person bei einer Verspätung von mindestens 60 Minuten.

Hintergrund: Fahrgastrechte bei Bahnreisen Die Fahrgastrechte bei Bahnreisen sind in einer EU-Verordnung von 2007 geregelt, die durch Bundesgesetz in nationales Recht umgewandelt wurde. Demnach hat der Reisende ab einer Verspätung ab 60 Minuten Anspruch auf Erstattung des 25-prozentigen Ticketpreises, ab 120 Minuten stehen ihm 50 Prozent zu. Entscheidend ist die Ankunftszeit am Reiseziel. Die Reisekette kann aus der Nutzung mehrerer Züge bestehen. Beteiligt sein können außer der Deutschen Bahn auch Unternehmen wie VIAS oder Hessische Landesbahn. Wichtig ist aber, dass es für die gesamte Reisekette nur eine Fahrkarte gibt. Wer für einzelne Abschnitte unterschiedliche Fahrkarten hat - etwa von Aschaffenburg bis Frankfurt eine Monatskarte, mit der er verspätet in Frankfurt ankommt und seinen Anschluss-ICE verpasst - hat deshalb keinen Anspruch, wenn er mit dem nächsten ICE erst eine Stunde später am Ziel Stuttgart ankommt. Ebenfalls keinen Anspruch gegen das Bahnunternehmen besteht bei Bahnreisen als Bestandteil eines Pauschalreisepakets sowie bei Fahrten in Sonderzügen mit touristischem Hintergrund. () bÜbersichten über alle Varianten der Fahrgastrechte bei Verspätungen oder Ausfall von Zügen: www.bahndampf.de/deutsche-bahn/verspaetung sowie www.bahn.de/service/buchung/fahrgastrechte/nationale_regelungen