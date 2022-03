Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Bahn muss Planung für Übergang bei Breitendiel nachbessern

Miltenberg 24.03.2022 - 13:40 Uhr < 1 Min.

Allein zwischen Miltenberg und Breitendiel gab es zwei. Einen davon hat die Stadt aufgegeben, zum Ausgleich hatte die Bahn Verbesserungen am zweiten, auf Höhe des Sopo-Marktes zugesagt. Die Planungen dazu stellte eine Vertreterin des Büros Drees und Sommer am Mittwoch dem Stadtrat vor. Für Fahrzeuge wird der Übergang gesperrt, die Sicherheit für Radfahrer und Fußgänger soll durch ein sogenanntes Umlaufgitter erhöht werden. Zudem soll der Weg dahin verbreitert und mit einem feinem Schotterbelag versehen werden. Der Stadtrat zeigte sich mit den Planungen nicht zufrieden. Die Umlaufgitter wurden als »nicht zeitgemäß« und Hindernisse für Räder mit Anhänger kritisiert, aber doch akzeptiert. Den Feldweg will der Stadtrat jedoch auf 3,50 Meter Breite ausgebaut haben. Für den Begegnungsverkehr von landwirtschaftlichen Maschinen und Radlern seien die vorgestellten drei Meter zu schmal.

