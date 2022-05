Bäckerinnung am Untermain wirbt für ihr Handwerk

Obermeister Volker Meyer weist auf gute Karrierechancen hin

Großwallstadt 20.05.2022 - 12:43 Uhr 1 Min.

Als Vertreter der bayerischen Landesverbands sagt Obmann Ulrich Amthor (links) der Bäckerinnung am Untermain mit Volker Meyer an der Spitze seine Unterstützung zu. Eine flammende Rede fürs Bäckerhandwerk vor der Mitgliederversammlung der im vergangenden Jahr fusionierten Bäckerinnung Miltenberg und Aschaffenburg hält der ehemalige Kreishandwerksmeister Erich Stappel aus Wörth.

»Wenn ich nicht studiert habe, bin ich nix«, zitierte Meyer eine weit verbreitete Meinung. Als Alternative zu einer akademischen Ausbildung hielt er den Spruch »Lieber Meister als Master« und die guten Karrierechancen im Handwerk dagegen. Er kritisierte gesetzliche Vorgaben, die in der Praxis einen Hemmschuh darstellten und deren Sinn oft nicht nachvollziehbar sei. Hier forderte er mehr Deregulierung.

Neue Prüfungsgebühren

Ulrich Amthor, Obmann vom Landesverband der Bäckerinnungen, bescheinigte der regionalen Organisation eine gute Arbeit und sicherte seine Unterstützung zu. Schatzmeister Nick Braunwarth (Obernburg) präsentierte eine solide Kassenlage und stellte den Haushaltsplan fürs nächste Jahr vor. Revisor Johannes Schatz (Karlstein) bestätigte eine ordnungsgemäße Buchhaltung.

Die Versammlung legte die Gebühren für die Zwischen- und die Gesellenprüfungen neu fest. In diesem Zusammenhang forderte Thomas Hench (Miltenberg), den Gesellenausschuss zu optimieren. Das sei notwendig für die Innungsarbeit. Laut Satzung ist es möglich, dass sich auch Chefs und Mitarbeiter von Bäckereibetrieben beteiligen können, die nicht Mitglieder der Innung sind.

Kritische Anmerkungen

Kritik an den Berufsschulen beim Handling im Lockdown übte Johannes Schatz. Die Kooperationsbereitschaft sei mangelhaft gewesen, weil einige Auszubildende nur sporadisch am Unterricht im Homeoffice teilgenommen hatten. Das sei von der Berufsschule nicht kommuniziert worden. Renate Hauser, Abteilungsleiterin für Ernährung in der Berufsschule Aschaffenburg, riet dazu, sich bei Problemen direkt mit ihr in Verbindung zu setzen. In Sachen Weiterbildung und Fördermöglichkeiten erläuterte Melanie Glenz von der Agentur für Arbeit in Aschaffenburg, wie auch Quereinsteiger eine fachliche Qualifikation erhalten können.

Als Urgestein des Bäckerhandwerks ergriff der ehemalige Miltenberger Kreishandwerksmeister Erich Stappel das Wort und fasste seine Kritik am Gesetzgeber zusammen: »Diejenigen, die Gesetze machen, sind Bürokraten und haben noch nie einen Sack Mehl getragen.« Abschließend informierte Matthias Ullmer, Landwirt aus Eichenbühl, über die Aktion »MainLandBrotBäcker«.

Hintergrund: »MainLandbrot« Ausgangspunkt war das Volksbegehren »Rettet die Bienen«. Die Landwirtschaft wurde als die Schuldige am Dilemma ausgemacht. Daher entstanden große Gräben zwischen der Landwirtschaft und den Naturschützern. Um sie wieder zu schließen, hatte der Miltenberger Landrat Jens Marco Scherf einen runden Tisch einberufen, der immer noch aktiv ist. Man lernte sich kennen und entwickelte Verständnis füreinander. Steffen Scharrer (Kreisvorsitzender Bund Naturschutz) brachte schließlich die Idee ein, ein gemeinsames Produkt zu kreieren. Daraus entstand das »MainLandbrot«. Alle Zutaten wie Getreide, Gewürze oder Honig kommen aus dem Landkreis. Gemahlen wird in einer hiesigen Mühle, gebacken bei Bäckern, die die Vorgaben wie alle anderen auch einhalten. ()