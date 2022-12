Bäckerin Ylva (25) erzählt von Erfahrungen und Herausforderungen als Wandergesellin

Auf der Walz durch Miltenberg

Miltenberg 01.12.2022 - 11:00 Uhr 4 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Die Kluft, die sie auf der Walz trägt, fällt auf. Bäckergesellin Ylva wird beim Rundgang durch Miltenberg oft angestarrt. Derzeit arbeitet sie in der Bäckerei Hench.

Arbeiten und Wandern wechseln sich ab - »eine Art "Work and Travel" aus dem Mittelalter«, sagt Ylva. Die Walz das ist Erlebnis, Freiheit, Offenheit für neue Erfahrungen und vor allem für die Leute, die man trifft. Die Walz ist aber auch an Auflagen gebunden. Man trennt sich vom »alten Leben«, darf sich seiner Heimatstadt nicht näher als auf 50 Kilometer Entfernung nähern.

Das Handy ist tabu

Die Tradition schreibt vor, dass Ylva kein Geld für Unterkunft und Reise ausgibt. Auch ein Handy ist tabu. Ylva nimmt das Geld des älteren Herrn mit Dank entgegen, lebt aber nicht von Almosen, sondern vor allem von ihrem Handwerk. Und sie gibt zurück: Teilt ihr Können mit anderen, hilft bei sozialen Projekten. Sie hat den Bau eines Kolpinghauses in Rumänien unterstützt und in der Nähe von Kassel beim Aufbau eines Biobauernhofs geholfen.

Hilfsbereitschaft hat Tradition auf der Walz. Schon früher als die Zunft-Gesellen durch Deutschland zogen, Quartier und Arbeit suchten - die Voraussetzung für den späteren Meisterbrief -, war es das Geben und Nehmen, das die Gesellen voranbrachte. Wer auf der Walz war, hatte Verbindungen geknüpft - manchmal fürs Leben. Er kam »als ganzer Mann« wieder. Als würdiger Meister seiner Zunft. Heute prägen diese tradierten Rollenmuster die Walz nicht mehr. Doch wer mehr als drei Jahre heimatlos bleibt, muss schon Mut mitbringen. Drei Jahre und ein Tag: Das ist die Mindestdauer einer Walz. »Eben einen Tag länger als die Ausbildung«, erklärt Ylva und setzt nach, dass die meisten noch länger unterwegs seien.

Wenn Ylva erzählt, strahlt sie Ruhe und Offenheit aus. Sie ist angekommen in einem Leben, das für Viele ganz und gar ungewöhnlich ist. Durch die Welt ziehen ohne einen festen Plan. Nicht zu wissen, wo man abends schläft - ob im Schlafsack unter freiem Himmel, auf der Couch eines eben erst kennengelernten Menschen oder bei dem nächsten Bäcker, der einem Arbeit und ein Zimmer anbietet.

Die Walz in der Bäckerbranche

Dass es die Walz gibt, wüssten viele Azubis in der Bäckerbranche gar nicht, erzählt Ylva. Deshalb macht sie darauf aufmerksam - einmal hat sie in einer Berufsschule von ihren Erfahrungen erzählt. Die Walz verknüpfen viele Menschen mit Schreinern oder Arbeitern aus den Metallgewerken. »Eine Schreinerin«, sagen manche Menschen, denen Ylva auf ihrem Weg begegnet. Oder auch: »Ein Schornsteinfeger«. Für Kinder ist sie manchmal der Zauberer. Und tatsächlich erinnern Zylinder, schwarze Schlaghose, Weste und Jacke mit Pepita-Muster vage an manche Zirkusartisten.

Was Ylva trägt, nennt man »Kluft«. Das Muster auf den Oberteilen signalisiert, dass sie im Lebensmittelgewerk tätig ist. Die Krawatte, auch Ehrbarkeit genannt, zeigt die Zugehörigkeit zu ihrem Schacht. An der Krawatte hängt die Brosche des Bäckerhandwerks. Unabhängig vom Gewerk sind Handwerker auf der Walz in Schächten organisiert.

Ein Schacht ist eine Vereinigung von Walz-Gesellen, die sich »von innen heraus« organisiert. Der Schacht hilft, sich auf der Walz zurechtzufinden. Man kann sich aber auch ohne Vereinigung auf den Weg machen. Obligatorisch ist es, anfangs nicht allein loszumarschieren. »Exportgesellen« oder auch »Altgesellen« nennt man erfahrene Mentoren, die in der ersten Zeit Hilfestellung geben. »Auf die Walz geht man nicht allein. Und man bleibt nicht allein«, sagt Ylva. Das sei der Sinn: Menschen kennenlernen, gemeinsam sein Wissen erweitern, dann wieder in Alleinregie ein Stück des Weges zurücklegen, um schließlich neue Bekanntschaften zu knüpfen.

Viele Herausforderungen

»Hauptsächlich trampen wir«, sagt Ylva. Sie sagt oft »wir«, wenn sie von der Walz spricht. »Wir fühlen uns frei.« Oder »Wir wollen überall, wo wir hinkommen, einen guten Eindruck machen.« Aber sie sagt auch, dass das Leben auf der Walz Herausforderungen mit sich bringt, die jeder mit sich selbst ausmachen muss. Zum Beispiel, wo man als Nächstes hinfahren möchte. »Wenn du die Person bist, die entscheidet, was du als Nächstes tust, musst du dich selbst gut kennen.« Mit dem Beginn der Walz hat Ylva ihren Nachnamen abgelegt. Sie heißt nun: »Ylva, fremde Bäckerin im Freien Begegnungsschacht«. Auf der Walz soll jeder gleich sein. Schon im Mittelalter sollte niemand bevorzugt werden.

Viele Möglichkeiten

Für Ylva geht es als Nächstes in die Nähe von Bad Kissingen. Auch Frankreich steht als Traditionsnation der Bäcker auf ihrer Reiseliste. Wer auf der Walz ist, ist nicht auf Deutschland beschränkt. Und er kann auch in fremde Handwerksberufe hineinschnuppern. Auf einer gemeinnützigen Baustelle im Freilichtmuseum in Bärnau hat Ylva den Lehmbau kennengelernt und eine Fachwerkfassade saniert. Auch als Maurerin war sie tätig. »Und manchmal ergeben sich ganz skurrile Situationen«, sagt sie und erzählt von einer Gruppe Metal-Fans, die sie kurz entschlossen auf ein Konzert mitgenommen hatten. In Kluft selbstverständlich.

jup

Hintergrund Drei Fragen: Ylva (25), fremde Bäckerin, ist nach einem halben Jahr auf der Walz in Miltenberg gelandet. Mit unserer Praktikantin Paikja Brenner unterhielt sie sich über ihre schönsten Momente. Was vermisst du aus deinem "alten Leben"? Das ist eine interessante Frage. Ich würde sagen, ab und zu vielleicht den Komfort, ein weiches Bett und ein Dach über dem Kopf. Sowas ist während der Walz oft ungewiss. Auch der Kontakt zu Freunden ist natürlich seltener - dafür aber oft intensiver. Insgesamt überwiegen aber auf jeden Fall die positiven Aspekte. Würdest du sagen, du hast während der Walz Freundschaften fürs Leben geknüpft? Auf jeden Fall. Vor allem in unserem Schacht. Mit den Leuten werde ich ein Leben lang verbunden sein. Dort trifft man auf sehr starke Charaktere und man wird selbst mit der Zeit zu einem starken Charakter. Letztendlich muss man auf der Walz seine eigenen Entscheidungen treffen lernen und sich dafür gut kennen. Hattest du in deinem ersten halben Jahr auf der Walz ein besonderes Erlebnis? Einfach die Dichte der einzigartigen Momente während der Reisezeit. Ich bin, meinst durch Zufall, an so vielen schönen Orten gelandet, bin tollen und interessanten Menschen begegnet und habe so viel Gastfreundschaft erfahren. Einmal bin ich spontan auf einem Metallica-Konzert gelandet, nur weil ich mich in einer Bar mit den richtigen Leuten unterhalten habe.